Tra i piatti protagonisti della stagione estiva spicca, sopra tutti gli altri, l’insalata di riso. Si tratta di una ricetta fresca ma ricca di gusto perfetto da consumare per un pasto veloce a casa ma anche in spiaggia. Specialmente al mare, infatti, è in grado di trasformare una noiosa insalata in qualcosa di decisamente più piacevole. Oltre alla classica insalata di riso con il tonno e l’uovo, però, ne esistono diverse varianti. Oggi si andrà a vedere un’insalata di riso preparata con le zucchine e la feta. Un modo alternativo per rendere vario questo, già delizioso, piatto. Chi al riso predilige altri ingredienti potrà provare anche l’insalata di mare con polpo e verdure, una vera delizia. Ma ecco come preparare questa insalata di riso dai mille ingredienti sfiziosi. Semplice ma buonissima questa insalata di riso gourmet stupirà tutti quanti.

Ingredienti per 5 persone

300 g di riso;

2 zucchine;

80 g di feta;

2 mozzarelle;

3 acciughe;

olive, quanto basta;

olio EVO, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Semplice ma buonissima questa insalata di riso gourmet preparata senza tonno ma con zucchine sarà il gustoso piatto freddo dell’estate

Per preparare questa insalata di riso bisognerà, innanzitutto, riempire una pentola di acqua arricchita con un pizzico di sale e farla bollire. Una volta raggiunto il bollore versare il riso che andrà scolato ancora al dente. Nel frattempo mettere in una pentola antiaderente un filo di olio e procedere con la cottura delle zucchine. Fare raffreddare il riso qualche minuto prima di sistemarlo in un contenitore di portata.

Una volta versato nel piatto di portata condire il riso con le zucchine ma anche con gli altri ingredienti. Prendere la feta e le mozzarella e suddividerle in piccoli pezzi che andranno poi amalgamati bene al riso. Aggiungere poi le acciughe, le olive e mescolare accuratamente. A questo punto la nostra insalata di riso sarà pronta per essere sistemata in frigorifero ed essere servita dopo qualche ora. La regola valida per questa, e per tutte le altre insalate di riso, è meglio più che meno fredda. Per questo motivo portare in tavola solamente al raggiungimento della temperatura ottimale. L’insalata di riso si conserverà per qualche giorno conservata all’interno del frigorifero.

Lettura consigliata

Ecco la ricetta di primavera per preparare uno sfizioso primo piatto con asparagi che ci farà dimenticare lasagne e pasta al forno