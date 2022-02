Le erbe aromatiche sono degli ingredienti che non possono proprio mancare in cucina quando si preparano piatti tipici della tradizione o si sperimenta il nuovo. Esse non servono solo a conferire un particolare odore alle pietanze, ma possono letteralmente dare un carattere al piatto che si porta in tavola. Non è un caso che in commercio e nelle diverse tradizioni locali le erbe aromatiche siano un elemento indispensabile in cucina.

Chi ama dedicarsi al giardinaggio e alla botanica apprezza particolarmente anche la bellezza delle diverse piantine che spesso decorano davanzali e mensole in casa. Il periodo tra febbraio e marzo è l’ideale per mettere a dimora i semi di alcune varietà ampiamente apprezzate sulle tavole di numerose famiglie. Vediamo allora di cosa si tratta.

Come fare quando non si ha il pollice verde

Avere un orto o un piccolo spazio verde da curare in casa rappresenta per molti un vero e proprio toccasana dopo lo stress quotidiano. C’è chi ha una dote spiccata per la cura delle piante e chi invece fatica a tenerle in vita. Proprio per questi ultimi, in un precedente articolo abbiamo illustrato quali sono le 3 piante facili da coltivare anche in un appartamento con poca luce. In questo periodo dell’anno si comincia a fare il conto alla rovescia per l’arrivo della primavera e certamente è utile preparare anche l’orto a tale occasione. Gli amanti delle piante odorose non potranno dunque mancare all’appuntamento di semina che ricorre periodicamente in questa stagione.

Il periodo tra febbraio e marzo è l’ideale per piantare queste erbe aromatiche profumate che sono perfette in cucina

Le piante aromatiche sono particolarmente amate da molti appassionati di colture. Esse difatti servono non solo a scopo ornamentale, ma sono elementi irrinunciabili per la preparazione di primi piatti, secondi o contorni.

Per chi non ha spazio di organizzare un orto o un piccolo semenzaio, abbiamo spiegato come conservare prezzemolo e sedano sempre freschi in casa.

Se invece ci si vuole dedicare alla coltivazione, il periodo tra febbraio e marzo richiede specifiche semine. Una prima pianta i cui semi si potrebbero mettere a dimora in questo periodo dell’anno è il basilico.

La semina del basilico può avvenire nei mesi tra febbraio e marzo se avviene in semenzaio. Se invece si decide di piantarlo in piena terra, allora è utile attendere la primavera inoltrata.

I semi si possono sistemare ad un quarto di pollice sottoterra in un luogo particolarmente soleggiato per 6-8 ore al giorno. Questa pianta non tollera le basse temperature e preferisce terricci umidi e ben irrigati.

Un’altra pianta aromatica, tipica della zona mediterranea, che si può seminare a fine febbraio è l’origano. Si può posizionare il seme sul terriccio e ricoprirlo con uno strato di terra. Nell’orto predilige le aree particolarmente soleggiate in cui non vi siano ristagni d’acqua.

Questa pianta sprigiona un odore davvero caratteristico quando usata in cucina. Altra pianta da seminare a fine febbraio o inizio marzo è la salvia. Anche questa pianta preferisce i terreni caldi e soleggiati, anche sul davanzale o balcone di casa. È facilmente adattabile ai vari tipi di terreni purché non vi sia ristagno d’acqua. Seguendo la corretta stagionalità della semina, nell’arco di poche settimane, potrebbero già spuntare le prime piantine profumate.

Approfondimento

L’eccezionale trucco per attirare le farfalle nel proprio giardino o sul balcone