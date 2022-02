Formaggi e latticini sono spesso un’ottima soluzione per offrire agli ospiti degli antipasti veloci o un aperitivo sfizioso. Chi deve tenere sotto controllo il colesterolo alto spesso predilige delle versioni un po’ più leggere e accessibili al proprio piano dietetico come ad esempio la ricotta.

Si tratta di un formaggio spalmabile ottimo per realizzare ripieni vari, bruschette o tartine per ogni gusto.

Sebbene sia particolarmente versatile, a volte la ricotta presenta un sapore poco deciso. In questi casi basta davvero poco per renderla un formaggio unico e irresistibile. Per aromatizzare la ricotta fresca ecco un segreto che molti possono sfruttare in cucina per esaltare alcuni sapori in maniera eccezionale.

Soluzioni che salvano la cena quando non si ha tempo

Quando si hanno degli ospiti a pranzo o cena talvolta non è possibile dedicare molto tempo e lunghe preparazioni in cucina. Per questo motivo a volte è bene tenere a portata di mano alcune ricette che possano salvare in momenti particolarmente critici.

In un precedente approfondimento, ad esempio, abbiamo illustrato come preparare 3 antipasti con soli 3 ingredienti che tutti hanno in casa. Se invece non si vuole perder tempo dietro i fornelli, esistono diverse alternative gustose che non richiedono cottura né su fiamma né al forno. In quest’ottica, un ingrediente che potrebbe essere di grande aiuto è proprio la ricotta fresca. Grazie a questa base di formaggio è possibile realizzare dei piccoli tortini freddi aromatizzati che conquisteranno anche i palati più esigenti.

Per aromatizzare la ricotta fresca ecco un segreto degli chef che la trasforma in un’irresistibile delizia

Il sapore della ricotta fresca ad alcune persone appare fin troppo delicato e insipido. Tuttavia, si tratta di un prodotto caseario davvero delizioso per accompagnare i pasti settimanali. Esistono fortunatamente delle valide e semplicissime alternative per aromatizzarla in poche e rapide mosse, creando dei gustosi tortini freddi. Di seguito elenchiamo tutto quello che serve per un antipasto per 4 persone:

150 g di ricotta fresca;

4 foglie di basilico fresco;

2 fette di cipolla di Tropea;

un ciuffo di prezzemolo;

un quarto di spicchio d’aglio grattugiato;

un cucchiaino di semi di cumino;

un cucchiaino di semi di chia e girasole;

sale e olio.

Il procedimento è davvero semplice. Versare la ricotta in una ciotola e aggiungere tutte le erbe aromatiche sminuzzate. Rispetto a quelle messe in elenco, è possibile variare in base alle proprie preferenze. Aggiungere un filo d’olio, del sale e mescolare adeguatamente. Aiutarsi con un coppapasta per dare forma ai tortini e servire con dei fili di carote per decorare e qualche pomodorino tagliato a metà.

