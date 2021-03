La bellezza cromatica e l’impalpabile leggiadria delle farfalle che svolazzano tra i fiori del giardino attira sempre grandi e piccini. Questi piccoli e delicati animali hanno colori e forme talmente particolari da sembrare delle vere e proprie opere artistiche. Non sempre però è facile vederle posarsi sui balconi o nei giardini delle proprie abitazioni. Eppure esistono dei rimedi semplicissimi che potrebbero attirale in pochissimo tempo. Ecco l’eccezionale trucco per attirare le farfalle nel proprio giardino o sul balcone.

Conoscere le abitudini di questi animali per attirari nel proprio giardino

Creare un giardino per farfalle rappresenta la messa in opera di una dimensione quasi onirica e a tratti incantata. Tuttavia, il sogno non è poi così distante dalla realtà se si studiano gli ambienti particolarmente graditi ai questi piccoli lepidopteri. Esistono diverse tecniche e molte piante che possono fungere da attrattori per le farfalle di diverse specie. Chi tuttavia non possiede delle particolari abilità botaniche, potrebbe servirsi di qualche stratagemma per tentare di avvicinare i piccoli volatili ai propri spazi verdi.

Per far diventare il proprio giardino un tripudio di farfalle è utile conoscere alcune loro abitudini. Chi si è mai domandato come mai le farfalle diurne tendano ad aprire le ali quando si posano su una superficie? Si tratta di un tipico comportamento che prende il nome di “basking”. Le ali delle farfalle diurne funzionano un po’ come se fossero dei pannelli solari. Esse servono a raccogliere il calore solare di cui necessitano per conservare la temperatura corporea. Ecco perché solitamente esse si posano su superfici piane come quelle dei sassi o delle pietre che sono presenti nei giardini. Oltre a questa abitudine, è utile sapere che questi delicatissimi insetti sono golosissimi di nettare. Se si conoscono queste semplici abitudini, è possibile sfruttarle per creare un ambiente a loro favorevole. Un semplice metodo casalingo che potrebbe essere utile richiede l’utilizzo di acqua, zucchero, un sottovaso, dei tovaglioli e qualche sasso liscio.

Ecco l’eccezionale trucco per attirare le farfalle nel proprio giardino o sul balcone

All’interno di un contenitore porre quattro parti di acqua ed una di zucchero e mescolare fino a completo scioglimento dello zucchero. Quando la soluzione sarà pronta versarla nel sottovaso ed intingere dei tovaglioli all’interno di modo che si impregnino del liquido. All’interno del recipiente riporre alcune pietre lisce di modo che le farfalle possano posarsi su di essa. In questo modo, si avrà creato un ambiente a loro favorevole e si potrebbe vederle svolazzare tra i fiori del proprio spazio verde. Ecco qual è l’eccezionale trucco per attirare le farfalle nel proprio giardino o sul balcone in modo semplice. Accertarsi sempre che l’ambiente non sia contaminato da insetticidi o altre sostanze chimiche in quanto rischierebbe di allontanare i lepidopteri dal proprio giardino.

