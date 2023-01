Il pavimento opaco diventa lucido e pulito in poche mosse: ecco l’ingrediente miracoloso a costo zero

Se il pavimento del salone, e soprattutto della cucina, è stato provato dalla presenza di ospiti e da portate natalizie schizzate qua e là, puoi riportarlo a nuovo con un trucco davvero semplicissimo. Ecco quale.

Senza dubbio le ultime due settimane del mese di dicembre hanno visto la tua casa molto frequentata. Familiari e amici si sono avvicendati per lo scambio di auguri natalizi o di buon anno, e magari hanno lasciato qualche impronta sul pavimento. Che non sei ancora riuscita a togliere, perché sedimentata a causa degli schizzi di qualche golosa portata servita nelle feste. Magari una traccia di ragù dei cannelloni o qualche cioccolatino rotolato dalla confezione e calpestato dai bambini. Certo, finalmente dopo le feste puoi dedicarti per bene a far risplendere la tua casa. Usando i molti prodotti che il mercato mette a tua disposizione. Che, però, a volte possono avere anche costi elevati e che, magari, non danno un risultato che ti soddisfa. Forse, a casa, puoi avere già un ingrediente molto semplice quanto miracoloso, che può aiutarti a riportare al pieno splendore i tuoi pavimenti.

Il pavimento opaco diventa lucido e pulito grazie al liquido per i piatti

Il tuo pavimento può tornare a brillare grazie a un semplicissimo ingrediente che, molto probabilmente, già possiedi. Si tratta del detergente liquido che, solitamente, usi per lavare i piatti. Questo prodotto ha una forte azione sgrassante ed è perfetto per eliminare ogni traccia di sporco e grasso dalle piastrelle. Può inoltre aiutarti a togliere quello strato di fastidiosa opacità che rende spento il pavimento e a lucidarlo. Certo, però, bisogna saperlo usare a dovere.

Prepara il secchio per il lavaggio

Puoi preparare il secchio per lavare il pavimento innanzitutto riempiendolo con acqua calda. Il calore aiuterà la rimozione dello sporco. Aggiungerai, quindi, una minima quantità di liquido per i piatti, come una o due gocce. Non devi usarne troppo per evitare che il pavimento risulti appiccicoso. Potrai quindi intingere il mocio, lavare il pavimento e poi risciacquarlo con sola acqua tiepida. Se noti l’acqua nel secchio molto sporca, sostituiscila subito ripreparando la miscela di liquido per i piatti in acqua calda. In questo modo, eviterai la comparsa di aloni. Infine, asciuga con un asciugamano pulito, passandolo con l’aiuto di una scopa. Potrai notare ora che il tuo pavimento opaco diventa lucido e pulito. Puoi usare questo metodo una volta alla settimana.

Se le macchie sono particolarmente resistenti

Se lo sporco e le macchie sul pavimento ti sembrano particolarmente resistenti, puoi intervenire così. Inumidisci un panno pulito con dell’acqua tiepida, aggiungi sempre il nostro detersivo per i piatti, una goccia di candeggina e strofinale. Dopodiché potrai ripetere il lavaggio e notare la scomparsa dello sporco. Puoi, inoltre, scegliere un detergente per piatti profumato al limone o alla lavanda, per lasciare in casa un gradevole profumo.