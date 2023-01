Sfrattiamo definitivamente mosche, scarafaggi, ragni e cimici che invadono casa. A costo zero

Sarà un caso, ma in inverno, in casa, ci sono più insetti che nelle altre stagioni. Una vera seccatura essere invasi da ragni, scarafaggi, mosche e cimici. Perché in questa stagione è più facile trovarli in casa? Ed ecco come allontanarli e per sempre.

Che barba, che noia. Non fai in tempo a lasciare un attimo aperta la finestra o la porta del soggiorno che subito ti ritrovi, in casa, dei fastidiosi ospiti. Se, almeno, le zanzare se ne sono finalmente andate, anche se ad autunno inoltrato, non è la stessa cosa per altri insetti.

Infatti, è un continuo rincorrere mosche, buttare fuori cimici, scacciare ragni ed eliminare gli scarafaggi. Tutti sembrano essersi dati appuntamento a casa nostra. Che fare? Rinunciare a lottare? Ed ecco come scacciarli.

Ecco perché gli insetti, in inverno, vengono a visitarci in casa nostra

Infatti, sfrattiamo definitivamente mosche, scarafaggi, ragni e cimici che invadono casa con dei trucchi della nonna, sempre efficaci. Perché, in inverno, è più facile trovarli in casa? Ovviamente, dipende dalle basse temperature. Come noi troviamo sollievo tra le mura domestiche, lo stesso accade con loro. Alcuni, riescono ad andare in letargo, mentre altri non trovano di meglio che nascondersi in casa nostra.

Come fare per scacciarli definitivamente? Gli scarafaggi, ad esempio, ci visitano casa perché amano il clima caldo-umido. Cosa ci suggerisce la nonna come rimedio? Ce ne sono più di uno, in realtà. Il primo è l’aglio. Tritiamo uno spicchio, finemente, e mettiamolo in una bottiglia di acqua, per 24 ore. A questo punto, versiamo il contenuto in uno spruzzino e spruzziamo nei punti dove sono usciti gli scarafaggi. Scapperanno via subito. Anche la cipolla, da questo punto di vista, è un deterrente per gli scarafaggi.

Ecco come preparare un repellente alla cipolla contro gli scarafaggi

Va mischiata all’acido borico e il risultato è eccellente. Tritiamo una cipolla piccola e aggiungiamo l’acido. Versiamo il tutto nell’acqua, con farina e zucchero. Deve diventare come una pasta che andremo a posizionare negli angoli dove sono usciti gli scarafaggi.

Per le cimici, c’è un alimento che dà loro molto fastidio e si rivela sempre molto efficace per tenerle fuori casa. Per le mosche, invece, potrebbe fare al caso nostro un alimento che usiamo, di solito, per aromatizzare gli arrosti. Ovvero, i chiodi di garofano. Dovremo metterli in un agrume, come arancia o limone. Così da impregnarlo bene del loro profumo. A questo punto, tagliamo delle fettine e mettiamole in giro per la casa. Le mosche odiano i chiodi di garofano.

Sfrattiamo definitivamente mosche, scarafaggi, ragni e cimici che invadono casa e la nonna sa sempre che consigli darci

I ragni, a tante persone, fanno paura. Anche se fossero innocui, però ci mettono a disagio. E, ogni tanto, in casa, compare una ragnatela che ospita questo sgradito, a tanti, insetto. Come fare per tenerli lontani da casa? Bastano delle gocce di olio essenziale di menta piperita da mischiare nell’acqua e spruzzare vicino alle finestre. I ragni non amano questo odore.

La castagna matta, che tutti dovremmo tenere in tasca per un incredibile beneficio, sono odiate dai ragni. Per scacciarli, basta forare il guscio e lasciarle in giro per la casa. Le loro sostanze, infatti, danno molto fastidio a questi insetti. Sconsigliandoli di entrare in casa nostra.