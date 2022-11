3 stratagemmi semplicemente geniali per profumare la casa grazie ai termosifoni accesi

Per profumare i nostri ambienti domestici siamo soliti ricorrere a uno dei vari prodotti che il commercio ci propone in tema. Possiamo, ad esempio, acquistare appositi profumatori che basta posizionare su un supporto come la credenza. Oppure diffusori di essenze, profumatori elettrici che si attaccano alla presa di corrente, deodoranti spray appositi per ambienti. Ogni soluzione comporta una spesa che, in realtà, potremmo non fare. Perché è possibile infondere un odore gradevole all’ambiente interno circostante sfruttando i nostri termosifoni. Scopriamo come fare.

3 stratagemmi semplicemente geniali per profumare gli ambienti

In questo periodo il freddo ci costringe ad accendere il riscaldamento in casa per il ripristino di una temperatura ideale negli interni. In questo modo, possiamo inoltre contrastare l’umidità e la presenza di muffe sulle pareti. Ma i nostri termosifoni, oltre a riscaldarci, possono aiutarci anche a profumare la casa. Bastano tre trucchi tanto semplici quanto geniali che sfruttano gli agrumi presenti nella nostra dispensa. Insieme agli asciugamani del bagno e a degli oli profumati molto speciali.

Le scorze di agrumi

Se vogliamo profumare casa con i termosifoni possiamo sfruttare le bucce degli agrumi. Quelle più ideali al caso sono le scorze di arancia e mandarino perché emettono un profumo gradevole molto forte. Eventualmente, se abbiamo spremuto un limone per ricavarne il succo, possiamo usare anche la sua scorza. Basta quindi sbucciare uno dei frutti citati e porre le scorze sul termosifone. A contatto dovrà essere la parte interna della buccia, ossia quella bianca. Il calore favorirà il propagarsi nella stanza del profumo di arancia, mandarino o limone. Si tratta di un modo intelligente anche per riciclare le bucce dei frutti prima di buttarle.

Gli asciugamani

Possiamo profumare gli ambienti appoggiando un asciugamano profumato sul termosifone. Possiamo usare un asciugamano appena uscito dalla lavatrice e profumato dal detersivo. In questo modo, il calore asciugherà in fretta il tessile oltre a propagarne il profumo. In alternativa possiamo porre sul termosifone un asciugamano inumidito da qualche goccia di olio essenziale profumato a piacere.

Gli oli essenziali

Abbiamo appena citato gli oli essenziali, essenze profumate che possono aiutarci a deodorare la casa. Solitamente acquistabili in erboristeria, possiamo usarli non solo, come detto, sull’asciugamano. Possiamo anche mettere qualche goccia direttamente nell’umidificatore in ceramica pieno d’acqua appeso al calorifero. Anche in questo modo, il profumo si propagherà in casa. Possiamo scegliere un profumo che ci piace e che potrebbe anche avere proprietà rilassanti, come ad esempio l’olio essenziale alla lavanda. Il profumo di un olio essenziale al sandalo potrebbe aiutare a calmare l’ansia. Un olio all’eucalipto che si espande nell’ambiente, invece, potrebbe alleviare i sintomi del raffreddore. Ecco dunque 3 stratagemmi semplicemente geniali per profumare casa che potrebbero portarci anche altri vantaggi.