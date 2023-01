È la torta più buona del momento, facilissima da fare e assolutamente da far provare ai tuoi bambini

Giusto il tempo di lasciare le festività natalizie, per gettarsi a capofitto nel Carnevale. Passiamo da un dolce all’altro, facendo la gioia della gola, ma non quella della linea.

Oggi però abbiamo voglia di consigliarti un dolce eccezionale, provato in prima persona, e graditissimo ai bambini di casa. L’idea giusta quando abbiamo in taverna o in casa una truppa di nanetti scatenati, pronti poi a leccarsi i baffi con questa torta semplice, veloce ma gustosissima.

Che bontà il dolce alla crema e vaniglia

Ecco tutti gli ingredienti che ti serviranno, ma sono molto semplici, per preparare una delicata ma gustosissima torta di crema e vaniglia.

600 ml di latte;

130 g di farina;

120 g di burro;

4 o 5 uova ;

; 160 g di zucchero normale o di canna;

succo di limone;

1 cucchiaio di estratto di vaniglia;

mezzo bicchiere di acqua fredda;

zucchero a velo;

sale.

Nel caso in cui avessimo della cioccolata avanzata dalle feste o volessimo comunque usarla, ottima l’idea di inserire delle gocce di cioccolata nella torta. Così come quella di usare alcuni tagli di carne economici per creare anche un arrosto o uno spezzatino eccezionali!

È la torta più buona ed economica del momento, facilissima da fare e assolutamente perfetta per questa stagione

Prendi un pentolino e con fiamma bassa scalda il latte, aggiungendo e sciogliendo il burro, ma senza portare ad ebollizione.

Dividi in 2 scodelle diverse gli albumi e i tuorli, montando subito questi ultimi, aggiungendo un po’ di sale, l’essenza di vaniglia e lo zucchero, fino a quando avrai il classico composto spumoso. Tempo un quarto d’ora circa e aggiungi il succo di limone, continuando a mescolare.

Prendi una teglia da forno e rivestila con la carta antiaderente per la successiva cottura.

Riprendi la crema, unendo l’acqua fredda, circa mezzo bicchiere abbondante, il burro e latte fusi, unendo a questo punto la farina e mescolando, facendo attenzione a non fare grumi.

Riprendi gli albumi che avevi messo da parte, inizia a montarli e utilizza uno dei trucchi della nonna per evitare che si smonti: unire un paio di gocce di limone al composto.

A questo punto unisci tutti i tuoi ingredienti, mescolandoli con movimenti lenti ma attenti, con la classica postura dal basso in alto. Se hai le gocce di cioccolato, è il momento di inserirle.

Finalmente versa la nostra crema nella teglia e inseriscila nel forno a 160° per una cinquantina di minuti. Stai però attento che nel momento in cui la torta avrà formato una crosticina dorata, poi dovrai abbassare il forno a 130°, proseguendo la cottura per una ventina di minuti.

Fai raffreddare, toglila dallo stampo, inserendola in un porta-torte o simile, spolverando di zucchero a velo. È la torta più buona ed economica del momento, facilissima da fare e assolutamente da far provare ai tuoi bambini. E, per coloro che invece sono in regime di dieta, attenzione a quegli errori che potrebbero costarti caro a tavola!