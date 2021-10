Man mano che l’età compie il suo corso naturale, l’outfit acquista sempre maggiore importanza. Una donna elegante riuscirebbe a distinguersi anche tra mille altre e ad attirare su di sé qualunque sguardo.

Con l’età che avanza bisogna, però, anche fare i conti con una caratteristica specifica dell’abbigliamento, ovvero la comodità. Per questo motivo, ecco 10 alternative al pantalone morbido e non fasciante amatissimo dalle donne sopra i 40 anni per delineare forme e figura.

Si tratta di un vero must-have nella moda per donne più adulte, da declinare in una decina di modi diversi, tutti estremamente cool!

Il modello a palazzo sì, ma con originalità

Questo modello di pantalone sicuramente fonde comodità e raffinatezza, grazie alle sue linee morbide e ai tessuti che scivolano sul corpo. È pur vero, però, che spesso nell’armadio di una donna esiste un solo classico pantalone a palazzo, semplice e di colore nero. Le possibili varianti a questo evergreen sono invece tantissime e vale la pena conoscerle tutte.

Un esempio per mantenere fede alla versione nera è il pantalone a palazzo gessato. Si tratta di un pantalone nero, ma impreziosito da sottilissime linee bianche che allungano la figura.

Una possibile alternativa al classico pantalone morbido è anche la versione con bottoni. Questo dettaglio particolarissimo e chic è la vera rivoluzione dei pantaloni a palazzo.

Sono due eventuali varianti anche il pantalone a palazzo in velluto cangiante e quello a fiori, ancora perfetto per questo mese autunnale.

Altre delle 10 alternative al pantalone morbido e non fasciante amatissimo dalle donne sopra i 40

È impossibile lasciarsi sfuggire anche il pantalone a palazzo con micro-quadri, molto indicato per l’ufficio o impegni più formali della vita quotidiana.

Abbiamo, ancora, la versione color confetto con risvolto, il classico bianco a coste e il pantalone a palazzo effetto denim. Il primo è perfetto per cerimonie e occasioni speciali, mentre gli altri due sono comodi da indossare in giro per la città.

Per le donne sopra i 60 anni il consiglio è di puntare sul pantalone a palazzo blu navy, da personalizzare con una particolarissima cintura. Infatti, proprio le cinte sono le strepitose protagoniste delle passerelle nella stagione 2021.

E per l’inverno 2021 non può mancare un pantalone a palazzo in pelle che valorizza il fisico insieme a questi altri 6 capi in pelle.