In questa sede, invece, prenderemo in esame un concorso pubblico indetto dal MIUR e apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 20. Riguarda il reclutamento di 40 docenti con lingua di insegnamento slovena e bilingue (italiano-sloveno), per il Friuli Venezia-Giulia.

Sintetizziamo i passaggi chiave del bando, anticipando solo che il MIUR assume 40 docenti a tempo indeterminato.

I posti destinati a concorso

La selezione è per titoli ed esami ed è finalizzata alla copertura di 40 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria così ripartiti:

n. 29 risorse per il posto comune primaria;

n. 6 risorse per il posto comune infanzia;

n. 3 risorse per il posto sostegno primaria;

n. 2 risorse per il posto sostegno infanzia.

Il bando prevede delle riserve di posti (il 30%) per i concorsi per il posto comune infanzia e primaria, secondo i dettagli del bando.

Requisiti di ammissione al bando MIUR

La partecipazione è aperta a candidati che entro il termine di inoltro delle domande sono in possesso dei seguenti titoli:

titolo di abilitazione all’insegnamento ottenuto al termine del corso di laurea in scienze della formazione. Oppure un titolo analogo, se conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico purché conseguiti entro l’A.S. 2001/2002. Vengono inoltre fissati altri requisiti tecnici alle lettere b1 e b2 del comma 1 dell’art. 3;

per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria è richiesto lo specifico titolo di specializzazione sul sostegno.

Oltre a questi requisiti di natura specifica, il bando prevede il possesso di tutti i requisiti generali previsti per l’ammissione al pubblico impiego.

Il MIUR assume 40 docenti a tempo indeterminato e il concorso prevede una prova scritta a crocette

Le istanze di partecipazione vanno redatte secondo il modello pubblicato sul portale dell’Ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia, sezione concorsi. Esse vanno inviate dall’indirizzo PEC del candidato all’indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it. L’e mail deve riportare per oggetto: “Concorso ordinario infanzia primaria scuole slovene”.

Inoltre, la partecipazione è subordinata al pagamento di un versamento di 10 euro, quale contributo di segreteria. Il termine ultimo per l’inoltro è fissato al 10 aprile.

Quanto alle prove di esame, quella scritta consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla.

Quanto alle prove di esame, quella scritta consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte, di cui solo una è quella esatta. La prova orale è sostenuta solo da coloro i quali superano quella scritta. La valutazione dei titoli (art. 7), infine, è riservata solo a coloro i quali superano anche la prova orale.

In chiusura, in considerazione delle specifiche presenti al bando invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del testo.

