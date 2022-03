Nella nostra vita quotidiana tutti noi gettiamo oggetti e rifiuti. In molti casi si tratta di cose che hanno terminato la loro utilità, ma a volte, invece, potrebbero essere riutilizzate. Per questo è fondamentale conoscere le tecniche di riuso, riciclo e recupero, che ci permettono di evitare sprechi e di risparmiare.

Moltissimi oggetti di scarto come tappi, stoffe e bottiglie possono conoscere una uova vita se sappiamo i giusti metodi. Oggi vogliamo parlare di un modo antichissimo per dare nuova vita ai vecchi giornali.

Una tecnica antichissima da riscoprire

Da sempre l’uomo ha cercato modi per riutilizzare gli oggetti vecchi e i rifiuti. Per esempio, con i vecchi stracci si produceva la carta e con la carta usata, invece, la cartapesta. Con questo materiale si potevano costruire oggetti, decorazioni e sculture. Grazie alla sua plasticità è possibile ricreare qualsiasi forma e dimensione, dalle scatole alle cornici alle sculture in 3D. Oggi vogliamo proporre questa vecchia tecnica per dare una nuova vita ai vecchi giornali e riviste.

Una volta che avremo accumulato un po’ di vecchie carte come quotidiani, riviste e documenti, possiamo realizzare la miscela base che useremo per la carta a pesta.

Dovremo creare una soluzione di acqua e colla vinilica oppure acqua e colla da parati. Si tratta di una colla atossica che ci permette di usare le mani per maneggiarla senza rischi.

Una volta che la miscela sarà liscia e uniforme, possiamo mettere a bagno le vecchie carte. La carta dovrà essere tagliuzzata in modo da facilitarne l’ammollo.

Non buttiamo via i vecchi giornali ma riutilizziamoli in questo modo creativo

Per ottenere una pasta uniforme e plasmabile è consigliato aspettare almeno un giorno. A questo punto possiamo frullare il composto per ottenere un liquido omogeneo. Ora possiamo sbizzarrire la fantasia per realizzare vari oggetti d’arte.

Possiamo cimentarci nella creazione di piccole sculture, figure stilizzate o maschere, marionette e altro ancora.

Possiamo anche realizzare delle piccole scatole o delle cornici o ancora dei vasi per le piante. Non dovremo far altro che stendere la cartapesta su alcune forme in vetro o in plastica e attendere che si secchi.

Quando la nostra creazione si sarà asciugata, non ci resta che dipingerlo ed eventualmente ricoprirlo con una vernice protettiva trasparente.

Non buttiamo via i vecchi giornali, dunque, ma diamo sfogo alla nostra creatività.

Approfondimento

Non solo giornali, ma anche i tappi di sughero valgono oro se conosciamo queste tecniche di riutilizzo.