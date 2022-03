In Puglia arrivano 88 posti di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego anche con scuola media

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 dell’8 marzo sono apparsi gli estratti di alcuni bandi pubblicati dall’ARPAL Puglia. Si tratta dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, che ricerca diverse professionalità. Si passa, infatti, dalla categoria B3 alla categoria D e quindi variano anche i requisiti (di studio) di accesso alle selezioni.

Vediamo più da vicino i nuovi concorsi, anticipando solo che in Puglia arrivano 88 posti di lavoro nell’ambito dell’impiego pubblico.

Le figure ricercate a tempo indeterminato dall’ARPAL Puglia

Vediamo anzitutto quali sono i profili ricercati dai vari bandi:

n. 12 collaboratori amministrativi, categoria B3;

n. 6 specialisti orientatori, categoria D;

n. 11 tecnici informatici-statistici, categoria C;

n. 10 addetti all’accoglienza e orientamento, categoria C;

n. 18 istruttori amministrativi, categoria C;

n. 12 tecnici informatici, categoria C;

n. 11 analisti mercato del lavoro, categoria D;

n. 8 specialisti informatici-statistici, categoria D.

Tutti i posti sono a tempo pieno e indeterminato e le selezioni sono per titoli ed esami, tranne nel caso dei 12 collaboratori amministrativi (solo esami).

Requisiti di ammissione ai concorsi

La partecipazione ai concorsi è subordinata al possesso di tutti i requisiti alla data di inoltro delle istanze.

È previsto anzitutto il possesso di requisiti generici e solitamente richiesti per il pubblico impiego (trasversali alle varie figure). Tra essi troviamo la cittadinanza italiana (incluse le altre categorie previste per Legge) e la posizione regolare nei confronti dell’eventuale obbligo di leva. Poi si richiede l’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di problemi con la Giustizia. Infine non bisogna risultare licenziati o allontanati o destituiti in passato da un precedente rapporto con la P.A.

I requisiti di natura specifica attengono sostanzialmente al titolo di studio e le competenze professionali. In sintesi, è richiesta la laurea per i profili categoria D, ed il diploma per i profili di categoria C. La classe di studio ovviamente cambia anche in base al bando specifico al quale ci si candida.

Per i 12 collaboratori amministrativi, categoria B3, si richiede il possesso della licenza media ed una certificazione informatica tra quelle ammesse. Ossia la certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) o EIPASS (European Informatics Passport), o titolo equipollente o equivalente o titolo superiore assorbente.

Per la partecipazione ai concorsi, il candidato deve essere in possesso di posta elettronica certificata (PEC). Le istanze andranno prodotte e inviate in remoto utilizzando il form online presente sul portale e accessibile tramite SPID (le credenziali digitali). Quanto ai termini, saranno accettate solo le istanze inviate entro la mezzanotte del 7 aprile.

In chiusura, invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per sciogliere tutti i dubbi del caso.

