Chi dice di non aver mai cercato su internet “affinità di coppia” probabilmente sta mentendo.

Infatti, almeno una volta nella vita ci sarà capitato di digitare queste paroline magiche sulla tastiera e rimanere incastrati con lo zodiaco.

La curiosità è sempre molto alta quando abbiamo un nuovo amore o flirt e prima di dichiararci vorremmo capire come potrebbe andare a finire.

In questo modo potremmo evitare di prendere l’ennesima cantonata oppure decidere di sfidare le stelle e affidarci alle ragioni del cuore “che la ragione non conosce”.

Però, potremmo avere anche un briciolo di curiosità quando si tratta del nostro partner di una vita.

Per esempio, potremmo voler capire se quelle affinità che credevamo reali sono andate definitivamente in pensione oppure solamente in ferie.

Insomma, lo zodiaco sembrerebbe metterci lo zampino anche quando parliamo di coppie e amore perché le affinità riguardano i 12 abituali protagonisti dell’oroscopo.

Tuttavia, nonostante ogni possibile pronostico, ci sarebbero alcune accoppiate di segni vincenti sulle quali nessuno ci avrebbe scommesso 1 euro.

Fuoco nel fuoco

Chi pensa che due segni di fuoco non possano stare insieme neanche nella stessa stanza, dovrebbe ricredersi.

Infatti, ce ne sono proprio due che potrebbero stare insieme per la vita.

Il Leone e l’Ariete sono altamente compatibili e, uniti, sono un’esplosione di passione travolgente.

Sicuramente è una coppia dove i livelli di ambizione e testardaggine raggiungono picchi impensabili.

Però, il Leone, con le sue innate doti di capo branco, la sua sicurezza e l’immensa bontà, sa come parlare all’Ariete, conquistarlo e incantarlo.

Nessuno ci avrebbe scommesso 1 euro ma queste coppie di segni zodiacali sono super compatibili e cariche di passione

La Terra senz’acqua non si può immaginare e l’acqua senza Terra non esisterebbe.

Questa è la descrizione della love story tra due segni di elementi opposti, perché gli opposti, si sa, si attraggono.

I Pesci, d’acqua, e il Toro, di terra, sono così diversi e per questo così perfetti e complici tra di loro.

Il primo segno racchiude l’idea del sognatore per eccellenza, un animo e un intelletto che si nutrono di fantasia e genialità.

Però, a riportare i Pesci con i piedi per terra ci pensa proprio il Toro, partner ideale perché riflessivo, concreto e stabile.

Aria pura

Infine, siccome ogni regola ha la sua eccezione, non solo gli opposti si attraggono come ci dimostrano due segni d’aria totalmente affini.

Questi sono la Bilancia e l’Acquario che si compensano a vicenda.

Infatti, l’Acquario dà alla Bilancia una vita ricca di novità e imprevedibile mentre la Bilancia controbatte con una buona dose di pazienza ed equilibrio.

