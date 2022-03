Abbiamo già visto quali sono i requisiti e i termini per la candidatura ai 671 posti di allievi marescialli presso il Ministero della Difesa. In questa sede presenteremo invece il nuovo bando indetto da Azienda Zero Padova (AZP) per complessive 253 unità. Nello specifico si ricercano operatori socio sanitari, categoria B, livello economico super (Bs). Presentiamo senza indugio i passaggi chiave del bando.

Imperdibili questi 253 posti di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego con diploma di scuola media e qualifica

Precisiamo che il concorso viene gestito da AZP dal punto di vista procedurale, ma con riferimento alle varie aziende venete interessate. Nello specifico la ripartizione riguarda le seguenti realtà:

n. 18 posti presso l’azienda ULSS Dolomiti;

n. 50 posti presso l’AULSS Marca Trevigiana;

n. 4 posti presso l’AULSS Serenissima;

n. 8 posti presso l’AULSS Euganea;

n. 14 posti presso l’AULSS Pedemontana;

n. 25 posti presso l’AULSS Berica;

n. 120 posti presso l’AULSS Scaligera;

n. 10 posti presso l’Azienda-Ospedale Università Padova;

n. 1 posto presso ognuna delle seguenti aziende: AULSS Veneto Orientale; Polesana; l’A. Ospedaliera Integrata Verona; Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Ai candidati è richiesto di indicare una sola azienda per la quale concorrere, scelta che poi non potrà essere modificata. Il bando prevede poi delle riserve di posti in favore dei disabili e dei volontari delle FF.AA. I numeri di questi posti disponibili variano a seconda delle destinazioni e sono specificati al bando.

Requisiti generali e generici per l’ammissione

Ai candidati è richiesto o il possesso dei seguenti requisiti generici:

cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni ammesse dalla Legge e le altre categorie ammesse dal bando;

idoneità, piena e incondizionate, alle mansioni specifiche del profilo professionale;

un’età inferiore al limite previsto dall’ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio;

Non possono partecipare al concorso gli esclusi dall’elettorato attivo e chi è stato allontanato o licenziato e simili da un precedente pubblico impiego.

I requisiti specifici per l’ammissione al concorso prevedono invece:

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di durata annuale.

Nulla da eccepire: sono davvero imperdibili questi 253 posti di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie del Veneto.

Termini della domanda

Ai candidati è richiesto il pagamento di un contributo spese (non rimborsabile) di 15 euro a favore di AZP. Le istanze vanno invece inoltrate accedendo alla piattaforma presente al sito istituzionale (sezione “Concorsi e avvisi”). La compilazione della domanda potrà essere effettuata H 24 e il termine ultimo per la candidatura scade a fine mese, ossia alla mezzanotte del 31 marzo.

L’eventuale preselezione è a discrezione dell’Amministrazione e dipenderà dal numero di domande pervenute. Le prove d’esame, invece, si dividono in una prova pratica e una orale (massimo 30 punti ad ognuna). Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30.

I restanti 40 punti massimi, infine, saranno assegnati in base alla valutazione dei titoli posseduti.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato al concorso a prendere visione integrale del bando per sciogliere tutti i dubbi del caso.

