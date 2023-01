Il miglior antipasto da servire al pranzo di Capodanno per sbalordire anche gli ospiti più esigenti

Se siamo alla ricerca di un bell’antipasto da servire a Capodanno, possiamo optare per una ricetta rapida, economica e sicuramente di grande effetto per gli ospiti. Vediamo come realizzarla.

Ci siamo appena lasciati alle spalle il cenone di Capodanno ed abbiamo finalmente accolto il 2023 festeggiando con familiari, parenti ed amici. Oggi, come da tradizione, ci si riunisce, questa volta a pranzo, per celebrare ancora l’avvento del nuovo anno.

Durante il pranzo di Capodanno, in genere si tende a finire gli avanzi della cena precedente. In aggiunta, solitamente si preparano un primo, come tortellini al brodo, cannelloni, lasagne e così via; un secondo, come l’arrosto, il polpettone, il brasato di vitello, le costolette di agnello ed il dolce. Per quanto riguarda gli antipasti, invece, c’è veramente l’imbarazzo della scelta, tant’è vero che risulta sempre difficile decidere cosa servire.

Il miglior antipasto da servire al pranzo di Capodanno e che farà stupire gli ospiti

Per quest’anno, vogliamo quindi proporvi una ricetta davvero eccezionale, che vi permetterà di accogliere i vostri ospiti nel migliore dei modi. Nelle prossime righe, quindi, vi sveleremo la ricetta dei cestini di pasta fillo con crema di gorgonzola, radicchio e noci.

Per realizzare questi deliziosi e scenografici cestini avremo bisogno di:

10 fogli di pasta fillo ;

; 650 g di radicchio ;

; 650 ml di latte intero;

intero; 240 g di gorgonzola ;

; 40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato;

grattugiato; 2 scalogni ;

; una cipolla ;

; olio EVO ;

; sale ;

; pepe ;

; granella di noci.

Cominciamo con il radicchio: come pulirlo e come cucinarlo

La prima cosa da fare è pulire il radicchio. Tagliate quindi il cespo in due e, allargando le foglie, laviamole sotto l’acqua corrente, così da eliminare eventuali residui. A questo punto, lasciate asciugare e, dopo di che, tagliate le foglie a listarelle.

Ora aggiungete un filo d’olio EVO e fate rosolare mezza cipolla tritata. Fatto ciò, versate le foglie di radicchio e lasciate soffriggere per qualche minuto, insaporendo con sale, pepe e Parmigiano Reggiano grattugiato. Lasciate cuocere per una decina di minuti.

Prepariamo l’involucro di pasta fillo e la farcitura interna

Nel frattempo, prendete un foglio di pasta fillo e piegatelo in 4. Dopo di che, spennellate un po’ d’olio EVO su tutta la superficie e riponetelo in un pirottino, dandogli la forma di un cestino. Effettuate lo stesso procedimento per tutti gli altri fogli di pasta fillo. Terminata questa fase, inforniamo i pirottini a 180 gradi in forno preriscaldato per circa 7-8 minuti, fin quando i cestini non saranno ben dorati.

Ora passiamo alla farcitura interna. Innanzitutto, preparate la crema al gorgonzola, versando tutto il latte in un pentolino. Accendete la fiamma e lasciatelo riscaldare, ma senza farlo arrivare a bollore. Ora spegnete il fuoco, unite il gorgonzola a pezzetti e mescolate con una frusta fino ad ottenere una consistenza densa.

A questo punto, siamo finalmente pronti per comporre i nostri cestini di pasta fillo. Sul fondo versate la crema di gorgonzola, poi riempite il cestino con il radicchio ed infine terminate il tutto con una bella spolverata di granella di noci. Ecco, quindi, il miglior antipasto da servire al pranzo di Capodanno.