3 libri da comprare o regalare per iniziare bene il nuovo anno o dare il via ad un cambiamento

Ci sono momenti in cui si vorrebbe dare una svolta alla propria vita e si cerca qualcosa che possa farci fare il primo passo. Libri, cinema e musica sono tre forme d’arte che spesso ci ispirano.

La lettura ci trasporta in un Mondo parallelo e ci regala spunti per guardare la vita da angolazioni diverse, a volte anche inimmaginabili.

Allora perché non scegliere un buon libro da leggere o da regalare a qualche persona cara che sappiamo aver voglia di una sferzata?

3 libri da comprare o regalare a chi ha voglia di rinascita

Le ripartenze possono essere faticose e dunque aprire la mente a nuove conoscenze e nuove prospettive può essere di grande aiuto.

Ci sono dei romanzi che riescono a trascinarci e coinvolgerci, creando empatia tra i protagonisti ed il lettore. Ci sono libri in grado di farci fare un viaggio pur restando seduti sul nostro divano. Oggi parleremo di 3 letture da non perdere.

Non parliamo di libri in uscita, ma di pagine scritte da tempo che non perdono però la loro attualità.

“Di noi tre” è stato scritto da Andrea De Carlo. Trent’anni di amicizia, passione e rivalità tra tre persone che scoprono quanto siano importanti i rapporti personali. Una storia di vita che può farci riscoprire l’importanza dei rapporti veri, fatti di scontri e di ritorni. Un romanzo ben scritto e scorrevole, adatto a tutte le età. Insieme è una delle parole più belle che ci si possa sentir dire. Scoprire che insieme la vita è migliore è una delle più belle rivelazioni.

Amicizia, felicità e riscoperta: i nuovi inizi sono sempre entusiasmanti

Tra i 3 libri da comprare o regalare c’è sicuramente “La tentazione di essere felici”. Lorenzo Marone ci fa innamorare di un personaggio ostico e cinico, Cesare. Gli anni di esperienza lo hanno trasformato in un indifferente capace di sopravvivere alla realtà. Ma la vita stupisce sempre e, stuzzicandoci, ci fa venir voglia di ricominciare a credere. Un libro che, nonostante le note iniziali dal sapore distaccato e disilluso, ci riporta a respirare. Parole che ci insegnano che c’è sempre tempo e non bisogna rinunciare a muovere le pedine sulla scacchiera della vita. La linea di ripartenza possiamo disegnarla in qualsiasi momento e, da lì, ricominciare a vivere veramente. Nella vita non basta sognare.

Un romanzo appassionante che si muove tra la crudezza ed il divertimento senza mai scadere nell’ovvio è “Eleanor Oliphant sta benissimo”. Gail Honeyman ci insegna saggiamente come restare fedeli a noi stessi, senza perdere la strada.

La protagonista è capace di trasmettere forza, resilienza e consapevolezza di sé. Una storia che aiuta a comprendere come dei semplici gesti possano farci ricordare di essere vivi e che non tutto gira attorno alle critiche sterili degli altri. Chiuderci dentro ad una prigione dorata per proteggerci non ci fa vivere. Solo la comunicazione e l’apertura verso il prossimo possono salvarci dai demoni che talvolta imperversano dentro di noi.

Tre libri per ripartire, per capire noi stessi, per dare importanza alle cose che davvero contano. Tre storie per noi stessi o per chi vorremmo vedere felice.