Ecco le pensioni collegate al tipo di lavoro svolto e quali requisiti servono

Andare in pensione in Italia ha delle misure che consentono l’uscita ad età differenti e con requisiti differenti in base alla tipologia di lavoro svolto. A dire il vero andare in pensione in base al lavoro che si svolge e alla gravosità dell’impegno e il sogno di tutti i lavoratori e soprattutto sarebbe la via più equa per ristrutturare il sistema pensionistico italiano.

Ma oltre che un sogno o un progetto ben lontano nel tempo, andare in pensione prima per via della attività lavorativa svolta è una cosa che è già ammessa da diverse misure e prestazioni pensionistiche oggi. Misure oggi in vigore e che lo saranno anche nel 2023. E sono misure che consentono il pensionamento a determinate età e con altrettanto determinati requisiti, tutti anticipati rispetto ai requisiti ordinari. Quindi, ecco le pensioni collegate al tipo di lavoro e come centrarle.

Con lo scivolo usuranti si può uscire dal lavoro prima dei 62 anni di età

Una misura che consente di uscire dal lavoro in anticipo in base alle mansioni svolte è senza dubbio lo scivolo usuranti. Possono uscire dal lavoro nel 2023 quanti per metà della loro vita lavorativa o in 7 degli ultimi 10 anni hanno svolto:

lavori in galleria , cava o miniera;

, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa;

l’attività di palombaro;

lavori ad alte temperature ;

; lavorazione del vetro cavo;

lavori in spazi ristretti;

lavori di asportazione dell’amianto;

attività produttiva con linea a catena;

lavoro notturno ;

; lavoro come conducente di mezzi di trasporto pubblici.

Per uscire come usuranti servono 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi versati. Ma contestualmente occorre utilizzare anche le frazioni di anno per completare la Quota 97,6.

Ecco le pensioni collegate al tipo di lavoro e senza limiti di età

Non esistono limiti di età per la misura, ma solo anni di contribuzione versati, di cui 35 senza considerare i figurativi da disoccupazione e malattia, e un anno intero anche discontinuo, versato prima dei 19 anni di età. Possono uscire con Quota 41 precoci: Con la Quota 41 possono uscire dal lavoro tutti quelli che in effetti, in 7 degli ultimi 10 anni hanno svolto una delle quindici attività di lavoro gravoso previste dalla normativa vigente., maversati, di cui 35 senza considerare i figurativi da disoccupazione e malattia, e un anno intero anche discontinuo, versato prima dei 19 anni di età. Possono uscire con Quota 41 precoci: