I grandi consumatori di sigarette hanno da sempre un grande problema estetico. Le macchie di nicotina che si formano sulle dita e sulle unghie. In casi eccezionali è possibile che anche l’angolo della bocca presenti aloni giallognoli.

Tali macchie, oltre che evidenti segni di un largo consumo di sigarette, sono molto antiestetiche. Le mani sono una delle parti del corpo che si notano di più. Che si presentino ingiallite, non è proprio il massimo.

Finora è parso che eliminarle fosse davvero complicato. Eppure oggi si è a conoscenza di vari metodi naturali che possono rimuovere completamente le chiazze. Il metodo più efficace per togliere le antiestetiche macchie di nicotina dalle mani è, per prima cosa, il limone.

Ma vediamo anche gli altri e come utilizzarli al meglio.

Limone e bicarbonato di sodio

Il primo antico e super efficiente metodo della nonna per smacchiare. Succo di limone e bicarbonato sono una potente combinazione.

Se le macchie di nicotina sono leggere, potrebbe bastare inserire le dita interessate in una metà di un limone e strofinare. Quando non dovesse funzionare allora entra in gioco il bicarbonato di sodio. Uniamo i due a formare una sorta di pasta abrasiva. Bisogna strofinarla con delicatezza sulle dita con uno spazzolino per unghie (in alternativa, un vecchio spazzolino da denti può andare). Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare in acqua tiepida.

Si può unire al composto di bicarbonato e limone anche qualche goccia di olio di oliva. Questo umidificherà le mani, le idraterà e scioglierà in combo col limone la nicotina.

Per le macchie più estese è possibile preparare lo stesso composto, ma aggiungendo più limone. In questo caso si userà un pentolino dove immergere le mani. Al succo di almeno un limone grande si unisce un cucchiaio di bicarbonato e dell’aceto bianco. Le mani devono essere immerse nella soluzione come per fare una manicure. Lasciamo a mollo per 5 minuti, andranno poi risciacquate e lavate con sapone neutro.

Dato l’effetto altamente sgrassante degli ingredienti, è necessario idratare le mani subito dopo il trattamento. Le macchie di nicotina scompariranno e le mani godranno dell’effetto lenitivo della crema.

