La presenza di calcare nell’acqua è il problema principale che compromette tubature e sanitari. Spesso chi si ritrova a combattere il calcare non vede una via d’uscita. Rubinetti, impianto della doccia, filtri, ma anche tutto ciò su cui l’acqua si posa si corrode. Ciò avviene poiché l’acqua corrente delle case contiene minerali. Tra questi c’è la calcite proveniente dalla roccia del calcare. Per questa ragione si definisce l’acqua più o meno “dura”. La calcite non comporta solo la formazione di aloni e macchie. Infatti il problema più grande è la formazione di depositi e incrostazioni che rovinano le tubature. I filtri intasati da calcare ostruiscono il passaggio dell’acqua. Le conseguenze sono spiacevoli e poco economiche.

Ecco allora come eliminare il calcare dai rubinetti è facile con questo piccolo strumento che quasi tutti posseggono, ma che si può reperire facilmente.

Una limetta da manicure

Si tratta della limetta per unghie. Utilizzarla per eliminare il calcare dai filtri è semplicissimo e farà risparmiare non pochi soldi. Con tubature e filtri liberi dal calcare la bolletta sarà meno cara. Poi i sanitari avranno una durata maggiore nel tempo.

Per procedere con la decalcificazione sono necessari:

limetta per unghie;

pinza;

1 bicchiere d’acqua;

1 cucchiaio di acido citrico.

Per prima cosa svitare il filtro aiutandosi con una pinza. È bene rimuoverlo con particolare delicatezza. Pertanto può essere d’aiuto del cotone o della stoffa da usare per non graffiare la rubinetteria. Eliminato il filtro si troverà la parte più interna fatta da una minuscola griglia.

Quella è la parte che deve essere liberata con la limetta dal calcare. Però prima immergiamo i pezzi in un bicchiere di acido citrico e acqua. Basterà qualche ora, ma per il calcare ostinato anche una notte. Successivamente rimuovere il calcare restante con la limetta. Al posto dell’acido citrico si può utilizzare del semplice aceto bianco. Questo svolgerà la stessa azione di scioglimento del calcare ostinato.

Come ultimo step passare la limetta all’interno del tubo del rubinetto per eliminare altre incrostazioni. In fine riavvitare tutti i pezzi secondo l’ordine giusto. Ecco che i filtri saranno stati liberati e l’acqua potrà scorrere senza impedimenti. L’acqua non avrà più problemi di pressione.

