Come togliere resina dalle mani e dalla pelle in modo pratico

Quando si realizzano i tavoli, i quadri, le lampade ed altra oggettistica, gli amanti del fai da te di norma fanno uso di materiali come la resina. Ed è davvero facile che poi dei residui di resina restino attaccati alle mani e, in generale, alla pelle.

In più, se si prova ad eliminare dalle mani la resina con l’acqua e con il sapone, sicuramente quella sensazione appiccicosa difficilmente svanirà. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono i metodi pratici ed anche veloci per sbarazzarsi dalle mani e dalla pelle dei residui di resina.

Come togliere resina dalle mani con soluzioni rapide ed efficaci

Nel dettaglio, per l’eliminazione dei residui di resina dalle mani, ed in generale dalla pelle, sono sempre gli oli i validi alleati. Per esempio l’olio extravergine di oliva oppure l’olio di semi. Ma va bene pure un po’ di margarina. Ecco, quindi, come togliere resina dalle mani. Precisamente, prima spalmando e poi strofinando sulle mani o sulla pelle facendo una lieve pressione per un minuto. Dopodiché si potrà procedere al lavaggio per l’eliminazione di tutti i residui con l’acqua calda e con un po’ di detersivo.

E se qualche residuo di resina dovesse essere ancora rimasto, allora basterà semplicemente ripetere l’operazione. In più, se la resina che è rimasta attaccata alle mani è davvero molta, allora prima di strofinare la sostanza oleosa si può versare sulla mano un po’ di bicarbonato di sodio.

Quali altre sostanze permettono di eliminare efficacemente le resine dal corpo

Oltre a quelle sopra indicate, ci sono però tante altre sostanze che sono davvero utili per la rimozione delle resine dalla pelle e dalle mani. Precisamente, delle sostanze che in genere si trovano in dispensa o nel frigorifero. Come per esempio il burro di arachidi o la maionese, sempre con la stessa procedura sopra indicata. Oppure, per la rimozione dei residui di resina dalle mani, il prodotto giusto si può addirittura trovare pure in bagno. Ovverosia spalmando infatti sulle mani una quantità generosa di pasta dentifricia.

Quindi, per rimuovere le tracce ed i residui di resina, dopo il bricolage, in genere non servono dei solventi o altre sostanze che, chiaramente, possono o comunque potrebbero essere particolarmente aggressive per le mani e, in generale, per la propria pelle. Ma la soluzione si trova sempre e semplicemente in casa. Con delle sostanze che sono facilmente reperibili in cucina, nel frigo o recandosi in dispensa.

