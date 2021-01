Tra le materie prime maggiormente utilizzate al mondo, le uova hanno il grandissimo pregio di essere molto versatili. Perfette sia come inizio pasto che come secondo piatto, possono diventare estremamente succulenti se cucinate a dovere. La versione che proponiamo oggi vede al centro le uova ripiene di formaggio e curry, un trionfo di gusto e sapore perfettamente bilanciato.

Cosa occorre

Questo piatto si sostituisce alle tipiche uova ripiene di tonno e maionese, l’abbinamento tra formaggio spalmabile e spezie rende questo piatto molto originale. Ecco gli ingredienti necessari a preparare le uova ripiene di formaggio e curry, un trionfo di gusto e sapore perfettamente bilanciato:

a) 5 uova;

b) 100 grammi di formaggio fresco e spalmabile;

c) 2 cucchiaini di maionese;

d) 2 cucchiaini di curry;

e) 4 filetti di acciughe sott’olio;

f) 1 rametto di timo.

Preparazione

Per ottenere con estrema facilità il consenso dei nostri commensali, occorre partire dalla cottura delle uova. In un pentolino capiente mettere le 5 uova e cuocerle a fiamma vivace per circa 15 minuti. Seguendo alla lettera questa tempistica si otterrà un tuorlo molto sodo, perfetto per la ricetta in questione.

Per non correre rischi, trascorsi 15 minuti, togliere le uova dal fuoco e intiepidirle sotto l’acqua corrente. Successivamente le uova andranno tagliate a metà, seguendo tutta la loro lunghezza. Una volta tagliate, le uova andranno delicatamente private del tuorlo e svuotate completamente. È preferibile utilizzare un comunissimo cucchiaino da cucina per far sì che l’albume non si rompa. A questo punto occorre depositare i tuorli, il formaggio spalmabile, le acciughe sott’olio e la maionese in un frullatore ad immersione. Come ultimo ingrediente aggiungere il curry per donare un tocco etnico agli ingredienti.

Non resta altro che frullare il tutto e ottenere una crema dall’aspetto liscio e dalla consistenza vellutata. Una volta ottenuto il ripieno, farcire le uova e conservarle in frigorifero. A discrezione, aggiungendo un rametto di timo è possibile decorare in maniera molto semplice il piatto.

Buon appetito!

