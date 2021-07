I gatti sono degli animali estremamente affascinanti. Sono infatti misteriosi, indipendenti ma a volte anche teneri e coccolosi. Una cosa è certa però: a differenza dei cani fanno sempre quello che vogliono e non c’è verso di fargli cambiare idea.

Per evitare di avere i mobili sempre rovinati oggi spieghiamo un piccolo escamotage che li dissuaderà da attaccare il nostro mobilio. Infatti spieghiamo il metodo geniale per evitare che i gatti ci graffino e ci rovinino i divani. Vediamo insieme come possiamo fare per tenere i nostri amati felini alla larga dal sofà.

Il metodo geniale per evitare che i gatti ci graffino e ci rovinino i divani

Come abbiamo già accennato, i modi punitivi, oltre a non essere condivisibili, non servono a nulla con queste creature che potrebbero indispettirsi ancora di più. Evitiamo, quindi, a prescindere, metodi violenti o coercitivi.

Una buona soluzione per quanto banale può essere quella di comprare un tiragraffi ad albero, di cui abbiamo parlato già qui, e di tagliare spesso le unghie al proprio micio. Infatti questi animali hanno proprio una necessità naturale di utilizzare i propri artigli, affinandoli costantemente, e noi dobbiamo rispettare questo loro bisogno.

Innanzitutto, per invogliarli ad usare questo strumento, è necessario giocare con loro vicino ad esso in modo da farli abituare a questa nuova presenza.

Un’altra idea utile può essere decorarlo con dei giochini in modo da renderlo più attraente.

Se il tiragraffi continua ad essere ignorato, possiamo provare questo rimedio d’urto. Per metterlo in atto basta prendere uno spruzzino e riempirlo con acqua e succo di limone e poi diffonderlo su tutta la superficie del divano, sempre se il tessuto lo permette.

I gatti si terranno alla larga da questo odore che risulterà per loro parecchio fastidioso. Se proprio insistono, allora dobbiamo rassegnarci ed investire su un divano antigraffio.

Approfondimento

Questo delizioso carboidrato è poco calorico e perfetto per l’estate perché non necessita di cottura