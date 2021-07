Capita molto spesso, specialmente durante il periodo estivo, di imbattersi improvvisamente in disgustosi e poco piacevoli insetti. Il caldo induce ad aprire porte e finestre, correndo il rischio di far entrare in casa non solo zanzare e mosche, ma anche blatte. Insetti molto abili ad intrufolarsi anche nelle più piccole fessure nascondendosi tra le crepe delle mura, nei battiscopa o risalendo attraverso l’acqua del water o del lavandino. Ne esistono davvero tanti, ma le blatte sono decisamente non solo poco gradevoli ma anche dei veri e propri veicoli di gravi malattie per le persone per gli animali domestici.

Salmonella, tifo, epatite e altre infezioni sono solo alcune di esse.

Si nutrono di briciole e avanzi di cibo, entrano nei mobili contaminano con la loro saliva gli alimenti.

Ecco cosa fare per non vedere più blatte gironzolare al buio in casa

La prima cosa da fare è sicuramente di quella di sigillare tutte le crepe e fessure dove le blatte potrebbero essersi annidate, oltre a mantenere la casa pulita.

Bicarbonato e zucchero

Prendere due parti uguali di zucchero e bicarbonato e creare una miscela da cospargere nei punti dove sono stare avvistate le blatte.

Un miscuglio letale poiché il bicarbonato reagisce con gli acidi all’interno dello stomaco, provocando la loro morte.

Alloro, rosmarino e aglio

Un rimedio naturale, facile ed economico è quello di sminuzzare le foglie delle spezie nei pressi delle zone infestate.

Un ottimo repellente che allontanerà le blatte.

Anche l’aglio è poco gradito da questi fastidiosi insetti.

Posizionare le spezie negli angoli della cucina, nei mobili, sul pavimento e nelle cantine potrebbe essere di grande aiuto.

Aceto

Lavare i pavimenti con aceto bianco, il suo odore è poco gradito dalle blatte che le indurrà ad andare via.

Un ottimo insetticida, sgrassatore e brillantante, che basterà diluirlo nell’acqua.

Erba gatta

Posizionate più vasetti sui davanzali o sul balcone, un’erba che aiuterà a tenere lontani questi insetti.

Acido borico

Anche una miscela con acido borico, farina e zucchero è un’ottima esca per eliminare le blatte.

Farina e zucchero attireranno gli insetti, l’acido li ucciderà.

Un rimedio da utilizzare e ripetere per 2/3 settimane.

Ecco cosa fare per non vedere più blatte gironzolare al buio in casa, e poter girare senza imbattersi in brutte sorprese.