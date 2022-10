Il carattere del gatto del Bengala e le sue caratteristiche per riconoscerlo

Negli ultimi decenni sono nate nuove razze di gatto, che hanno attirato molto l’attenzione del pubblico. Una di queste è proprio la razza del Bengala. Questa ha dato vita ad un esemplare dall’anima vivace come i gatti liberi, ma nello stesso tempo molto apprezzato in famiglia.

Il gatto dorme a pancia all’aria

I gatti sono degli animali particolari, sembrano delle tigri o dei felini in miniatura. A volte hanno lo stesso atteggiamento attento e diffidente tipico di un cacciatore professionista. Qualche volta però lo mettono da parte, per sfoggiare al contrario una grande fiducia verso l’essere umano. Lo fanno soprattutto con un comportamento caratteristico che ci potrebbe lasciare sbalorditi.

A volte il gatto lo ritroviamo a casa mentre dorme, non raggomitolato su sé stesso, ma a pancia in su. Se il gatto fa questo allora possiamo essere contenti, perché ci ritiene delle persone del tutto affidabili. Questo comportamento parla della fiducia che il gatto ha nei nostri confronti. Una fiducia tanto grande, che addirittura ci mostra la parte più vulnerabile di sé stesso mentre dorme, cioè il ventre.

Il carattere del gatto del Bengala, vero micio da casa

Il Bengala è un gatto abbastanza robusto, ma che non diventa mai pesante nel portamento. Il maschio può arrivare a pesare anche 10 kg. Il suo corpo è lungo, ma agile. I suoi occhi vanno dal blu al verde e si accordano con il colore di fondo del pelo. Tuttavia molto apprezzati sono gli occhi marroncini, quelli che provengono dall’antenato selvatico della razza.

Tra i vari incroci che hanno dato origine alla razza, troviamo quello tra un gatto domestico e un piccolo leopardo asiatico. Per questo motivo ha in sé due anime, uno che lo rende leggermente vivace e l’altro invece che gli dà la caratteristica adattabilità per una casa.

Un gatto così fatto resta volentieri accanto al padrone, ma il carattere del gatto del Bengala ha anche bisogno di esercizio e movimento. Così potrà dare sfogo alla sua voglia di muoversi e di cacciare. Il fatto che sia un animale scattante, si nota anche galle zampe anteriori, che sono più lunghe di quelle posteriori.

Quanto vive e costa in media il Bengala

Il Bengala è molto ricercato, anche dai ladri. Sarà forse per il suo pelo a macchia di leopardo. Per questo motivo conviene sempre tenerlo d’occhio, anche quando si sposta in giardino per giocare un po’.

Il gatto del Bengala vive in media 15 anni e gode di ottima salute. Volendo acquistare un esemplare, i prezzi variano. Si partirebbe da 1.500 euro, fino a cifre che potrebbero meravigliare.

