Spesso nei mesi più caldi non abbiamo voglia di metterci ai fornelli. Infatti molti di noi sono spossati dalle temperature e non hanno intenzione di scaldare ulteriormente la casa. Se però si desidera consumare un piatto completo, oggi diamo un’idea veramente interessante da mettere in pratica in meno di 5 minuti.

Ecco una spiegazione esaustiva su questo delizioso carboidrato che è poco calorico e perfetto per l’estate perché non necessita di cottura. Vediamo dove trovarlo e come inserirlo nelle nostre diete.

Questo delizioso carboidrato è poco calorico e perfetto per l’estate perché non necessita di cottura

Stiamo parlando del cous cous, alimento originario dei Paesi arabi composto da piccoli grani di frumento. Questo delizioso preparato è presente nei nostri supermercati ed è possibile anche trovarne una versione precotta che dunque non necessita di particolari preparazioni.

Infatti va semplicemente reidratata con l’aiuto di un certo quantitativo di acqua fredda. Per essere sicuri di procedere nella maniera più corretta consigliamo di leggere le istruzioni della confezione acquistata che indicano le quantità in maniera più precisa.

Alcune idee

Generalmente questo tipo di alimento è onnipresente sulle tavole degli Stati dell’Africa del Nord. Essendo però stata a lungo a contatto con gli arabi, anche la Sicilia vanta varie ricette a base di cous cous.

Un esempio su tutti è quello dell’area di Trapani composto da pesce, frutti di mare e passata di pomodoro. Se un piatto del genere risultasse troppo complicato da preparare a casa si può pensare di abbinare a questa base alimenti freschi come pomodorini o verdure crude.

Per dare un po’ di gusto si possono aggiungere diversi tipi di latticini come ad esempio feta, mozzarella o un qualsiasi tipo di formaggio spalmabile. Se no si possono utilizzare gli avanzi di verdura o di carne rimasti dalla sera prima: in questo modo avremo un piatto svuota frigo che ci porterà a riutilizzare il cibo rimasto con gusto e fantasia.

