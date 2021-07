Il viso ci permette di comunicare silenziosamente i nostri pensieri e le nostre emozioni. Grazie alle nostre espressioni facciali riusciamo spesso a dire molto di più che con le parole.

Prendersi cura del proprio viso è un fatto importante, prima si pensava che lo fosse solo per le donne oggi questo vale anche per gli uomini. Un viso curato, bello e sano è sempre piacevole da guardare.

Molti di noi acquistano i prodotti industriali per prendersi cura del proprio viso e del proprio corpo, in realtà possiamo farlo ricorrendo a metodi naturali. Questi sono sicuramente adatti ad ogni tipo di pelle e sono anche economici.

Alcuni di questi riescono a pulire in profondità e delicatamente la pelle eliminando ogni tipo di impurità. Vediamo come creare uno struccante viso in pochi minuti spendendo solo pochi euro.

Ecco come struccare il viso in modo naturale spendendo solo pochi euro

Per creare uno struccante emolliente e delicato, noi ne consigliamo uno a base di yogurt e acqua di rose. Questo è adatto per togliere tutti i residui di trucco sul viso senza essere aggressivo per la pelle.

Basterà avere a portata di mano i seguenti ingredienti:

a) 1 cucchiaio di yogurt bianco intero;

b) 1 cucchiaino di olio d’oliva;

c) 1 cucchiaino di miele;

d) 50ml di acqua di rose.

In una ciotola versiamo lo yogurt e l’olio d’oliva e misceliamo con un cucchiaio di legno. Mettiamo poi il miele e l’acqua di rose, continuiamo a miscelare fino a quando il composto non sarà ben amalgamato. Trasferiamo il tutto in un flacone e agitiamolo per bene, fatto questo possiamo riporlo in frigorifero. Questo può essere conservato per circa 6-7 giorni.

Prima di utilizzarlo ricordiamo di agitarlo per qualche minuto per miscelare i componenti. Utilizziamo sempre un dischetto di cotone per stenderlo in modo uniforme su tutto il viso. Ecco come struccare il viso in modo naturale spendendo solo pochi euro!