Sicuramente una delle cose che ci fa meno piacere lasciando l’estate è perdere la quantità e la qualità di frutta fresca. L’autunno con uva, fichi e cachi soprattutto anticipa l’inverno, stagione in cui mele e pere dominano quasi incontrastate. Con l’intromissione meritata del kiwi che negli ultimi anni è diventato uno dei prodotti cardine dell’agricoltura italiana. Dimentichiamo spesso però il frutto invernale meno mangiato che abbassa il colesterolo proteggendo cuore e muscoli: la melagrana. Andiamo a vederlo in tutte le sue caratteristiche, cercando di conoscere quelle meno famose.

Un valido alleato del cuore

Come sostengono sempre più studi internazionali il melograno, e soprattutto la melagrana, cioè il suo frutto, sono dei validi alleati per la salute del nostro cuore. Questo frutto è da qualche anno anche al centro dell’attenzione degli studi di ricerca sulle malattie oncologiche. In attesa di avere ulteriori sviluppi, possiamo comunque confermare che grazie alla sua ricchezza di antiossidanti e vitamine è un frutto troppo spesso sottovalutato. Probabilmente per la sua natura stessa, che a differenza degli altri frutti, è molto più semplice da gestire. E non dimentichiamo il frutto sconosciuto pieno di minerali preziosi che brucia più grassi di tutti.

Originario della lontana Cina, da secoli il melograno è utilizzato abbondantemente nell’alimentazione infantile. Merito anche delle sue funzioni gastro protettive, idratanti e antibatteriche. Particolarmente ricco di vitamina A, C, E e K, il melograno è un vero e proprio concentrato di antiossidanti che ci permettono di proteggere il nostro fisico. Grazie alla lotta che combatte strenuamente contro i radicali liberi e il colesterolo, questo frutto e il suo succo sono ideali per cercare di mantenerci più giovani. Di contro, invece, è incredibile come questi due alimenti che assumiamo tutti i giorni ci facciano invecchiare precocemente.

L’importanza del melograno anche nella cosmetica

Come spesso accade anche per altri frutti, l’importanza della melagrana arriva anche nella cosmetica. Possiede infatti un acido molto particolare, polinsaturo che si chiama punicinico. Grazie alla sua azione antiossidante e antinfiammatoria, i suoi estratti sono contenuti in molte creme rigeneranti per guarire le pelli irritate. Possedendo però la materia prima per contrastare i radicali liberi, lo stress e l’inquinamento, sono oggi moltissimi i prodotti cosmetici che contengono l’estratto del melograno. In modo particolare alcuni dei prodotti al top di gamma per combattere le rughe attorno agli occhi. I suoi estratti sono reperibili nelle erboristerie, nelle farmacie e anche su internet.

