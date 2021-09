È un vero problema sapere se i nostri amici siano veramente tali oppure ci nascondono qualcosa. Lo zodiaco in questo caso potrebbe darci una mano indicandoci quali sono i segni in cui potremmo trovare delle vere amicizie. Allora pochi sanno veramente in quali segni zodiacali si trovano buoni partner e amici sinceri.

L’Acquario

Un segno dall’intelligenza viva a cui piacciono le nuove esperienze nei diversi campi della vita. Il partner può venire dall’Acquario stesso, dai Gemelli e dall’Ariete. Gli amici dell’Acquario si trovano fra Sagittario e Bilancia.

I Pesci

I Pesci sono un segno d’acqua e nuotano nel mare dei sentimenti con gli alti e bassi che questo comporta. I partner dei Pesci sono lo Scorpione, il Capricorno e il Cancro. Nell’amicizia, Cancro e Scorpione ma anche il Toro.

L’Ariete

È un segno che si getta a testa in giù nelle cose con creatività e organizzazione. Sagittario, Acquario e Pesci sono il loro partner ideale. Nell’amicizia prevale la presenza del Toro e del Capricorno che possono equilibrare una certa impulsività.

Il Toro

È il segno della concretezza e della ponderatezza, amante della famiglia tradizionale. I suoi partner sono lo stesso Toro, la Vergine e la Bilancia. Fra le amicizie sceglierà Bilancia e Acquario per donargli un po’ di leggerezza.

Pochi sanno veramente in quali segni zodiacali si trovano buoni partner e amici sinceri

I Gemelli sono il segno della curiosità e dell’intelligenza rapida. I suoi partner sono lo Scorpione e la Bilancia, rispettivamente per l’intesa sessuale e l’equilibrio emotivo. Ariete e Sagittario fra gli amici che condividono le stesse prospettive.

Il Cancro

Ama le relazioni stabili, come avviene per la famiglia. Quindi Scorpione, Capricorno e Pesci potrebbero essere i suoi partner ideali. Fra le amicizie sceglierà il Toro e il Leone due segni che non tradiscono nei sentimenti.

Il Leone

È il segno della forza e del comando, coraggioso, vuole essere sempre al centro. Può fare coppia con Sagittario, Gemelli e Bilancia, mentre le amicizie saranno Cancro e Vergine.

La Vergine

È l’intellettuale dello zodiaco, di intelligenza fine, ama analizzare le cose e i problemi. I suoi partner ideali sono Acquario e Bilancia. Nelle amicizie invece cerca il Leone e il Cancro per riscaldare la sua freddezza.

La Bilancia

Carattere che esprime equilibrio vissuto contro l’egoismo e l’eccessiva attenzione agli altri. I suoi migliori partner saranno Sagittario, Pesci e Gemelli. Fra le sue amicizie Sagittario e Gemelli.

Lo Scorpione

È il segno del mistero, della profondità e dell’intuito, ma anche il segno più erotico dello zodiaco. Quindi un partner dello Scorpione può essere la Vergine e i Pesci. Fra le amicizie Pesci e Bilancia.

Il Sagittario

Ha un carattere schietto, aperto e viaggiatore anche mentalmente. Acquario, Leone e Bilancia sono i suoi partner. Fra le amicizie troveremo Ariete e Scorpione.

Il Capricorno

Infine, il Capricorno è il segno più paziente dello zodiaco e manifesta spesso abilità diplomatica. Per questo i partner sono fra il Sagittario e il Capricorno stesso. Le amicizie fra Scorpione e Gemelli.

Dunque, queste piccole curiosità dal mondo dello zodiaco ci aiuteranno ad apprezzare di più amici e partner.