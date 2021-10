L’inverno è ormai alle porte e siamo pronti ad affrontarlo. Infatti, molti di noi hanno già effettuato il cambio di abiti nell’armadio e in tanti hanno già tirato fuori coperte e piumini. L’estate è ormai è un lontano ricordo e questo è più che assodato. Ma questo non vuol dire che dobbiamo dirle definitivamente addio. Infatti, sappiamo bene quanto il nostro viso risplenda durante la stagione estiva, soprattutto grazie all’abbronzatura e alle belle giornate. Per prendere il sole, forse, dovremo aspettare ancora qualche mese, ma per donare la luminosità estiva al nostro volto non dobbiamo attendere. Infatti, basterà conoscere qualche piccolo segreto di make up per far brillare il nostro viso e sembrare più giovani e luminose.

Il formidabile make up che fa ringiovanire di 10 anni e che illumina il viso anche d’inverno

Imparare a truccarsi non è semplicissimo, ma seguendo i giusti consigli e impegnandosi si possono raggiungere dei risultati notevoli. Basterà conoscere dei piccoli segreti di quest’arte e fare tanta pratica per essere soddisfatti. Noi qualche consiglio lo avevamo già dato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come realizzare un make up potesse donarci eleganza e luminosità. Oppure, in un altro articolo, avevamo svelato un piccolo segreto per far brillare il nostro volto. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, presentando un modo di truccarsi che sicuramente catturerà l’attenzione di molti.

Ecco come realizzare il make up che donerà luminosità al nostro volto

La prima cosa che dovremo fare sarà applicare la solita base, senza esagerare con le ombre. Concluso questo primo passaggio, vediamo nel dettaglio tutti gli step che dovremo compiere per un make up autunnale perfetto. Partiamo, ora, dagli occhi. Per prima cosa, prendiamo una matita marrone e andiamo a delineare l’attaccatura delle ciglia. Con un pennello, poi, sfumiamo il tutto, così da rendere il colore meno intenso.

Aprendo poi il cofanetto degli ombretti, scegliamone uno aranciato e applichiamolo direttamente sulla piega della palpebra. Al centro di quest’ultima, invece, stendiamo un ombretto oro mischiato a un rosato. Ora, sfumiamo il tutto con un pennello, fino a raggiungere un colore omogeneo su tutta la palpebra. Andiamo ora ad occuparci dell’arcata sopraccigliare e applichiamo in questa zona un ombretto chiarissimo, sfumando delicatamente. Facciamo la stessa cosa nell’angolo interno dell’occhio. Scegliamo poi un mascara marrone, così da evitare l’intensità del classico nero e, per finire, applichiamo sulle labbra un rossetto nude. Ora, quindi, possiamo dire di conoscere alla perfezione il formidabile make up che fa ringiovanire di 10 anni e che illumina il viso anche d’inverno.

