Quando ci trucchiamo, che sia per andare al lavoro, per uscire o, più semplicemente, per stare in casa con degli amici, ci prendiamo cura di noi stesse. E, con il make up, cerchiamo di dare risalto al nostro viso, valorizzando i nostri punti di forza. Ci sono però dei piccoli segreti che dovremmo applicare per risultare ancora più belle e curate. Ma, soprattutto, anche più giovani. Questa volta il consiglio che vogliamo fornire è davvero molto semplice. Infatti, per avere un viso luminoso e brillante, basta seguire questo piccolo trucco quando applichiamo il make up.

Il segreto per avere un viso sempre luminoso

Il trucco che stiamo consigliando è davvero molto semplice. E, per realizzarlo, dovremo affidarci alla tecnica del pre-highlighting. Questo genere di trucco consiste in un’unica e semplice accortezza. Dovremo semplicemente applicare l’illuminante prima del fondotinta. Solitamente, siamo abituate ad applicarli inversamente sul viso. Ma questa nuova tecnica spiega come l’illuminante, coperto dal fondotinta, dia un risultato davvero fuori dal comune. La pelle, infatti, avrà una luminosità che apparirà totalmente naturale. Perciò, per avere un viso luminoso e brillante, basta seguire questo piccolo trucco quando applichiamo il make up! Questo segreto renderà la nostra pelle perfetta e splendente come non mai!

Altri consigli utili per un make up impeccabile

Per avere un trucco sempre perfetto, ci sono delle altre accortezze che dobbiamo tenere a mente. Intanto, in molte non si prendono cura delle proprie sopracciglia. E non c’è cosa più sbagliata. Dovremmo sempre pettinarle e, se vogliamo, aggiungere un po’ di colore per far risaltare gli occhi. Inoltre, per ingrandire gli occhi, dovremmo sempre usare il mascara. E, dulcis in fundo, un po’ di rossetto sulle labbra sarà l’ideale per completare l’opera. Nonostante in questo momento la mascherina non renda visibile la nostra bocca, in alcune occasioni possiamo ancora sfruttare i nostri amati lipstick!

