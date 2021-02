Tra il lavoro, le pulizie a casa e i mille giri da fare, è inevitabile che il nostro viso appaia stanco e stressato. La rapidità con cui ci muoviamo si nota sulla nostra pelle. E lo fa indistintamente. Ciò che possiamo fare è tentare di coprire questa stanchezza con i cosmetici. Ma dobbiamo sapere come usarli per ottenere un risultato con i fiocchi. Perciò, ecco come un semplice make up facile da realizzare ed elegante può rendere ogni viso più giovane.

Iniziamo donando nuova vita al colore del viso

La prima cosa a cui dobbiamo pensare è, ovviamente, l’incarnato. Il colore della pelle dice molto sul nostro stato di salute. Dunque, è giusto prendersene cura come prima cosa. Sulla base applichiamo una maschera rimpolpante e un primer, che protegga il viso dai cosmetici. E poi passiamo al fondotinta. Prendiamone uno leggermente più scuro del nostro colore della pelle (senza esagerare!), per donare un nuovo colore al nostro viso. Tamponiamo con delicatezza su tutta la faccia e sul collo, non tralasciando nessun punto. Aggiungiamo poi un po’ di blush sulle guance. Evitiamo il rosa: questo colore non farà altro che invecchiare la nostra immagine. Puntiamo piuttosto su un lieve colore terra, che farà risplendere i nostri zigomi.

Ora concentriamoci sulle occhiaie

Anche un viso giovane può risultare vecchio e stanco a causa delle occhiaie. Perciò, dovremo imparare a coprirle con intelligenza. Se non vogliamo utilizzare il solito correttore, ci basterà puntare sugli ombretti. Prendiamone uno di un colore che va tra il rosa e la terra, e spalmiamolo delicatamente sulla zona occhiaie. Con una matita color burro, poi, illuminiamo il contorno dell’occhio, partendo proprio dalle borse. Aggiungiamo un punto luce anche tra l’occhio e il naso. E aggiungiamone un altro all’esterno dell’occhio, stendendolo verso l’alto per creare un effetto lifting. Questo darà risalto al viso e ci farà apparire più giovani.

E ora passiamo agli occhi

Dimentichiamo eyeliner, ombretti e altri cosmetici. Concentriamoci, invece, solo sulle ciglia. Prendiamo un mascara (possibilmente waterproof) e passiamolo sugli occhi un paio di volte per dare un effetto che li renda più grandi e profondi. Pettiniamo le sopracciglia senza applicare colore per rendere il nostro viso più ordinato e guardiamo il risultato. Il nostro viso avrà riacquistato subito vigore e lucentezza! Dunque, ecco come un semplice make up facile da realizzare ed elegante può rendere ogni viso più giovane!

