A volte si è invitati ad una festa di compleanno o di matrimonio. Non si sa bene cosa regalare e si cerca tra tanti oggetti che potrebbero apparire utili. Perché allora non riscoprire il lato simbolico della vita e augurare con esso qualcosa di bello.

Due piante da appartamento fortunate

I fiori non sono mai tramontati di moda e sono un regalo ben accolto. Potrebbe anche trattarsi di una bella pianta d’appartamento che auguri amore e fortuna. In questo caso ci sono due piante che potranno fare al caso nostro. La prima è il tronchetto della felicità una pianta d’appartamento caratteristica. Si differenzia dalla Yucca che le assomiglia molto, per il tipo di foglie. Le foglie del tronchetto sono quelle della specie Dracena, quelle della Yucca sono simili ma verdi e lanceolate. Il tronchetto si dice che porti felicità e buon umore nella famiglia e nella casa in cui cresce.

L’altra pianta verde è la Pachira. Nei vivai, se ne intrecciano insieme i tronchetti. Se ne prendono tre e si fanno avvitare uno contro l’altro, come a formare un solo fusto. Poi in alto si apre, leggermente a ombrello, la chioma. Diventa così una pianta elegante e scelta in Oriente, perché si dice che porti soldi. Così molti la tengono in casa per il suo potere benaugurante.

Il fiore o la pianta da regalare per augurare lunga vita e fortuna senza fine

Se invece si volesse regalare un fiore, allora anche in questo caso la scelta potrebbe cadere su due. Il primo non potrebbe che essere la peonia. Un fiore bellissimo che assomiglia molto ad una rosa. Da sempre simboleggia l’amore romantico e si regala anche alla propria bella.

In Oriente questo aspetto romantico, si coniuga nel senso di una matrimonio e una vita prospera e felice. È il fiore o la pianta da regalare per augurare felicità e fortuna economica. Chi inizia un lavoro, oppure per chi inaugura un’attività o chi si butta negli affari, riceve una peonia in regalo.

Questa pianta si può coltivare sia come arbusto in giardino che in vaso. In genere si pianta in vaso da settembre fino a novembre. Ama un terreno argilloso e fertile, ma ben drenato per evitare i ristagni. È una pianta che ama il sole o il mezzo sole, dipende dalle zone.

La dalia

Un altro fiore che augura fortuna e amore è la dalia. Quando la si regala al partner, significa che si è per sempre suo. Ed effettivamente la dalia è un fiore che affascina per la sua bellezza. Sembra dedicata a chi la guarda. Chi invece sogna questo fiore, significa che il successo economico si avvicina e anche la buona salute. Certamente un fiore da regalare senza indugi.

