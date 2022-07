Durante il periodo estivo non è facile trovare dei fiori che resistano alle alte temperature. Per fortuna in aiuto arrivano le piante d’origine tropicale. Non solo quelle da appartamento, ma anche gli esemplari da fiore.

Tra le prime vi sono delle piante resistenti al sole forte e al caldo torrido. Potremmo scegliere, a colpo sicuro, la Cycas. Si tratta di un palmizio molto interessante. Le sue foglie si aprono come quelle di una spiga.

Di origine tropicale, ama molto il sole e sopporta brevi periodi di siccità. In Italia è abbastanza diffusa e adorna spesso i giardini e le terrazze.

Oltre alle piante da appartamento, esistono anche dei bellissimi fiori estivi. Uno di questi è il re dei film ambientati ai tropici. Si tratta dell’ibisco, un fiore di origine indocinese, che per tutta l’estate riempirà di colore le terrazze.

Questo arbusto cresce bene sia in giardino, che in vaso. In quest’ultima collocazione può raggiungere l’altezza di circa 1,20 m. I suoi fiori sono molto caratteristici e rappresentano l’attrattiva principale di questa pianta perenne.

Non sono certo dei fiorellini e le loro dimensioni si notano subito. Hanno la forma di una campanula e la corolla può raggiungere, in alcune varietà, i 20 cm di diametro. L’ibisco fiorisce da maggio fino a ottobre e garantisce colore a terrazze e balconi.

Per tutta l’estate riempirà di colore giardini e terrazze questo fiore perenne dai 5 magnifici petali

I fiori di questa pianta sembrano un piccolo miracolo della natura. La loro vita è limitata ad una sola giornata. Poi seccano e cadono. La pianta però ogni giorno ne fa di nuovi, garantendo la loro presenza per diversi mesi. Il fiore è caratterizzato da 5 petali, con al centro un lungo gambo che porta gli stami.

I colori dipendono dalle varietà della pianta. Per garantire una durata maggiore, ne sono state create alcune, i cui fiori vivono per alcuni giorni.

Riguardo alla coltivazione, bisogna distinguere tra quella in vaso e quella in giardino. Quest’ultima richiede un paio di accortezze. La prima è che di notte la temperatura non si abbassi oltre i 6 gradi. La seconda, è importante che il terreno abbia una piccola presenza acida. A questo scopo conviene aggiungere della torba.

Quando la pianta si coltiva in vaso, è importante che nel periodo estivo stia al sole, possibilmente evitando le prime ore del pomeriggio. Il sole permetterà alla nostra pianta di fiorire e, l’esclusione dalle ore più calde, di prevenire la presenza del ragnetto rosso.

L’ibisco ha bisogno di qualche piccola cura per poter ammirare tutta la sua bellezza.

