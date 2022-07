Molte infrazioni del Codice della Strada comportano il rischio di sospensione della patente. Maggiore è il pericolo che si crea per terze persone, maggiore è la sanzione prevista.

Vedersi imporre il divieto di guidare è tra le sanzioni più odiose e può creare dei problemi organizzativi nella nostra vita quotidiana. È bene dunque rispettare il Codice della Strada ed evitare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri. Ma se dovesse accadere che ci venga sospesa la patente, potremmo in alcuni casi richiederne la restituzione.

Riavere la patente dopo la sospensione e controllare i punti online

Non rispettare il rosso del semaforo, guidare in stato di ebbrezza, superare i limiti di velocità di oltre 40 chilometri orari, sono alcune delle infrazioni in questione. In questi casi l’Agente di Polizia potrà comminare la multa e ritirare la patente. Verrà consegnato al conducente un permesso temporaneo che consente di guidare solo fino a casa. Entro 15 giorni dall’infrazione il Prefetto emetterà l’ordinanza di sospensione indicandone la durata. Sarà infatti il Prefetto a valutare il tempo di inabilità alla guida a seconda della gravità dell’accaduto e se si tratti o meno di una recidiva. La patente potrà essere ripresa al termine del periodo di sospensione presso gli uffici di Polizia o Carabinieri previo invito a presentarsi da parte della forza pubblica.

La Polizia ed il Prefetto devono rispettare delle tempistiche. La multa deve essere consegnata al Prefetto entro 5 giorni dall’infrazione ed il Prefetto dovrà notificare la sospensione al conducente entro 15 giorni.

Trascorsi 20 giorni dall’infrazione senza aver ricevuto la notifica, si potrà presentare ricorso al Giudice di Pace per ottenere la restituzione della patente.

Controllare il saldo dei punti sulla patente

Entro 5 giorni dall’infrazione il conducente può richiedere al Prefetto il permesso di guidare nel tragitto casa-lavoro. Per non pregiudicare il rapporto lavorativo il Prefetto potrebbe concedere l’autorizzazione a guidare per un massimo di 3 ore al giorno al fine di raggiungere il luogo indicato. Se l’istanza viene accolta, i dettagli verranno precisati nell’ordinanza che verrà notificata al conducente. Si potrà così riavere la patente dopo la sospensione, anche se solo per alcune ore al giorno.

È opportuno inoltre controllare il saldo dei punti sulla patente. Ogni patente ha 20 punti a disposizione. In assenza di infrazioni questo punteggio aumenta. Diminuisce in caso di mancato rispetto del Codice della Strada. Se si sono commesse infrazioni senza contestazione immediata si riceverà insieme alla multa anche il modulo dati conducente a cui fare attenzione.

Anche con un’applicazione

Per verificare il saldo a nostra disposizione potremo chiamare da telefono fisso al 848.782.782. In alternativa ci si può registrare sul Portale dell’Automobilista e ricevere le informazioni anche via mail o sms. È possibile anche scaricare l’applicazione iPatente della Motorizzazione Civile. Dal 1 ottobre 2021 non è più possibile verificare online senza registrazione. Per l’accesso è richiesto lo SPID o la carta d’identità elettronica. Se si vogliono evitare i passaggi di registrazione è preferibile telefonare al numero sopra indicato e si otterrà l’informazione con semplici passaggi guidati.

