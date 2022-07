Tutti, o almeno buona parte di noi, adora mangiare. Quel che però intimorisce d’estate, oltre alla tanto temuta prova costume, è lo stare davanti ai fornelli con il caldo torrido.

Per questa ragione d’estate vanno forte pietanze come le insalate di riso, la pasta fredda, il prosciutto e melone o il classico pomodoro e mozzarella.

A fine pasto però è difficile resistere alla tentazione di un dolcetto che pulisca la bocca anche se questi comportano qualche complicazione. Per questa ragione, di seguito proporremmo 3 semplicissimi dolci estivi che non prevedono l’utilizzo di lievito, farina o uova e, ulteriore valore aggiunto, nessuna cottura in forno.

Sfiziosi bocconcini

Partiamo da un dolce davvero semplicissimo la cui vera difficoltà sarà quella di stargli lontani. In estate possiamo preparare dei bocconcini di ricotta e cocco da preparare in modo molto semplice.

In un contenitore setacceremo 500 g di ricotta fresca, cercando di sceglierne una sufficientemente asciutta, alla quale uniremo 100 g di zucchero a velo. Uniremo, poi, al composto anche qualche goccia di cioccolato continuando a mescolare. Quando il composto sarà ben amalgamato uniremo anche del cocco rapè, circa 250 g, incorporandolo all’impasto. Ora, non dovremo fare altro che formare delle palline che poi passeremo in altro cocco rapè che fungerà da guarnizione.

Mettiamo le nostre palline in frigo per circa 20 minuti per poi gustarle ad ogni ora.

3 semplicissimi dolci estivi senza uova, farina, lievito e cottura in forno

Se volessimo qualcosa di più strutturato, ma comunque senza cottura possiamo realizzare una torta allo yogurt. Sbricioliamo 200 g di biscotti secchi che uniremo a 100 g di burro fuso e, dopo aver mescolato, mettiamo in uno stampino da 20 cm foderato con carta forno.

Frulliamo circa 600 grammi di frutti rossi, come fragole e mirtilli, ricavandone una purea alla quale aggiungeremo del succo di limone, del miele e della gelatina che avremo fatto ammorbidire in precedenza. Continuiamo montando 200 g di panna fresca che uniremo a 200 g di yogurt greco per poi mescolare delicatamente con la purea di frutta ormai fredda. Non resta che versare la mousse di frutta appena realizzata sulla base di biscotti ottenuta in precedenza e guarnire. Per farlo possiamo usare l’elegantissima frutta brinata da realizzare con pochi semplici passaggi.

Freschezza per eccellenza

Infine, se vogliamo qualcosa di fresco pronto in appena 5 minuti, non esiste soluzione migliore di una refrigerante granita. In un mixer metteremo 500 g di ghiaccio, 300 ml di succo di limone e 250 g di zucchero a velo. Frulliamo rapidamente il tutto fin quando non avremo ottenuto la consistenza desiderata che può essere più liquida o più solida.

