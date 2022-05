I film storici sono delle vere e proprie opere d’arte che possono aiutarci in molti modi. In primo luogo, ci immergono in un’epoca storica diversa dalla nostra che forse abbiamo conosciuto solo a scuola. In secondo luogo, quando sono ben fatti, riescono a darci anche altre prospettive su degli avvenimenti che già conosciamo. Entriamo più a contatto con i personaggi, cerchiamo di capire le loro pulsioni e le loro debolezze e facendo questo forse capiamo meglio la storia.

Inoltre, guardare film storici ci aiuta a conoscere anche altri popoli, perché la storia è spesso intrecciata tra molte nazioni. Proprio per questo, dunque, ecco un film Netflix da vedere assolutamente che sta spopolando sulla piattaforma in Italia e altrove.

Monaco

Il film in questione si chiama Monaco: sull’orlo della guerra ed è un’opera diretta dal regista Christian Schwochow. Porta al cinema un best-seller di Robert Harris che racconta la storia di due giovani diplomatici che cercano in ogni modo possibile di evitare una nuova guerra in Europa. Ci troviamo nell’Europa del 1938 e a pochi giorni prima della Conferenza di Monaco.

La pellicola cerca di combinare due narrazioni diverse. Da una parte si cerca di mettere in scena la grande storia, quella che porta il primo Ministro inglese Chamberlain alle sue responsabilità. Dall’altra, però, si racconta anche la storia delle persone comuni che hanno avuto la sfortuna di vivere in periodi così terribili. Storie di poliziotti che cercano nonostante tutto di combattere il male o di amori che nascono come nascono in momenti di pace.

Il film Netflix da vedere assolutamente che sta spopolando perché è bellissimo e storico

Nel film non mancano nemmeno azioni di eroismo, ovvero quello dei due giovani diplomatici pronti a far fallire la propria carriera pur di evitare lo scoppio della guerra. Il film è molto attuale, perché riesce anche a raccontare come scoppia una guerra, con tutti i pregiudizi che l’uomo ha verso tutto ciò che è diverso.

Di fronte al piano nazista di conquista dell’Europa alcune persone hanno cercato di fare la propria parte per provare ad impedirlo. Una citazione famosa del film riguarda i tempi duri e difficili in cui vivono i due diplomatici, la cui unica scelta, però, è proprio cercare di rispondere nel modo giusto a questi tempi. Film di grande umanità, potrebbe persino presentarsi in futuro al Festival di Cannes e vincere qualche premio.

Approfondimento

