L’estate è fatta per assaporare gelati, granite, frappè e tanti altri dolci freschi. Fa così caldo che anche nei dolci cerchiamo una nota di freschezza, che ci faccia sentire subito rigenerati. È per questo che moltissime persone stanno impazzendo per la ricetta del gelato cremosissimo da fare a casa in 10 minuti.

Un altro dolce che piace tantissimo sia agli adulti che ai bambini è la panna cotta. Molti di noi la ordinano al ristorante, perché è un fine pasto buono e fresco, morbido e pastoso, l’ideale per queste giornate afose. Noi impareremo a prepararla comodamente a casa, utilizzando il pistacchio e aggiungendo un tocco magico in più. Stiamo parlando del topping al cioccolato, che renderà il tutto ancora più gustoso.

Gli ingredienti che ci serviranno

Acqua q.b.;

8 g di gelatina;

100 g di zucchero;

450 ml di panna fresca liquida;

200 g di crema spalmabile al pistacchio;

80 g di granella di pistacchi.

Il dolce più rinfrescante e gustoso dell’estate è questa panna cotta al pistacchio più un ingrediente segreto che piace a tantissime persone

Riempiamo una ciotola con dell’acqua fredda, in cui metteremo in ammollo la gelatina per circa 15 minuti. Nel frattempo, prendiamo un pentolino, all’interno del quale verseremo la panna, lo zucchero e la crema di pistacchio. Mescoliamo gli ingredienti con una frusta manuale, quindi mettiamo la pentola sul fuoco, a fiamma bassa, per qualche minuto, e continuiamo a girare. Proseguiamo in questo modo e portiamo il tutto a bollore. Quindi, spegniamo la fiamma e trasferiamo su un piano la nostra pentola.

A questo punto strizziamo bene la gelatina e aggiungiamola in pentola. Mischiamo con cura e aspettiamo qualche minuto prima del prossimo passaggio.

Componiamo le nostre panne cotte

L’ultimo passaggio è quello che ci permetterà di assaggiare la nostra panna cotta. Prendiamo gli stampini appositi o dei semplici bicchieri, in cui verseremo il composto dividendolo equamente. Ora facciamo raffreddare bene prima di mettere tutto in frigo.

Il dolce più rinfrescante e gustoso dell’estate è quasi pronto, non ci resta che inserire le nostre panne cotte in frigo e attendere almeno 5 ore. Quando estrarremo i dolci dal frigo, potremo capovolgerli su un piatto e decorarli con della granella di pistacchio e del topping al cioccolato fondente. Sarà una vera goduria, per gli occhi e per il palato.

Lettura consigliata

Rifrescanti e rigeneranti ghiaccioli fatti in casa, naturali e sani, da preparare in pochi e semplici passaggi e con soli 3 ingredienti