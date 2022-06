Ci sono storie del passato che affascinano ed emozionano per la loro unicità. In particolare, le biografie di artisti spesso sono interessantissime e travolgenti. Oggi vogliamo parlare di un’artista italiana che ha fatto innamorare gli appassionati della fotografia con le sue foto perfette. Questa donna ha una storia incredibile, ricca di colpi di scena e di successi. Riscoperta negli ultimi anni, è considerata dagli esperti come una delle più importanti fotografe della storia. Eppure non molti conoscono questa artista italiana celebrata in tutto il Mondo, ma oggi possiamo approfondire la sua vicenda e vedere le sue opere in una mostra a Genova.

Una storia che attraversa il Novecento

L’artista di cui parliamo oggi è italiana, ma si trasferì in tenera età negli Stati Uniti. Stiamo parlando della modella, attrice e fotografa friulana Tina Modotti. Nata in un’umile famiglia, presto emigra a New York dove si cimenta in lavori faticosi da operaia. Grazie alla sua bellezza, è scoperta da registi e fotografi e partecipa ad alcuni film durante gli anni Trenta. Ma è in seguito alla conoscenza del celebre fotografo Weston che imbraccia la macchina fotografica e sperimenta l’arte in prima persona.

Nel 1923 assieme al compagno si trasferisce in Messico, dove rimarrà per molti anni. Qui viaggia e partecipa alle sollevazioni popolari, visita i lati più remoti del Paese. Ed è qui che scatta foto iconiche, che racchiudono la sua passione politica per l’uguaglianza e la giustizia. La famosa donna con la bandiera, oppure la donna con in braccio il bambino, sono tutte immagini divenute iconiche per la loro forza.

Non molti conoscono questa artista italiana celebrata in tutto il Mondo che ha scattato fotografie divenute iconiche

Tina Modotti è celeberrima in Sudamerica e negli States, eppure pochi la conoscono in Italia. Negli ultimi dieci anni le sono state dedicate interessantissime e coinvolgenti mostre retrospettive, in cui le sue potenti immagini in bianco e nero vengono esposte. In questo periodo, in particolare, presso il Palazzo Ducale di Genova è in corso una interessante mostra interamente dedicata a questa artista.

Oltre alle mostre, Tina ha avuto l’onore di vedersi dedicati canzoni e libri, il più celebre dei quali è Tina di Pino Cacucci. Chi vuole approfondire la storia di quest’artista rivoluzionaria può cimentarsi in questa lettura, è certo che scoprirà una donna forte e di ispirazione.

