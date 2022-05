Rinfrescanti e rigeneranti ghiaccioli fatti in casa, naturali e sani, da preparare in pochi e semplici passaggi e con soli 3 ingredienti

Quest’anno il caldo afoso è iniziato davvero presto. Sin dai primi giorni di maggio abbiamo vissuto temperature tipiche di agosto, spesso difficili da sopportare. Aria condizionata e ventilatori sono diventati i nostri migliori amici, poiché sono le uniche soluzioni per ritrovare un po’ di refrigerio.

Oltre a questi espedienti, però, possiamo aiutarci anche con qualche ricetta fresca e rigenerante. Tra queste spicca sicuramente quella dei ghiaccioli, amati da grandi e bambini. Sono un dolce fresco e rigenerante, che dona un’immediata sensazione di benessere.

I ghiaccioli che prepareremo insieme, in particolare, contengono solo i succhi naturali della frutta. Ci metteremo solo pochi minuti per prepararl e avremo subito un fuori pasto fresco e sicuro, per noi e per i più piccoli.

Ecco come prepararli, partiamo dagli ingredienti:

300 ml di succo di arancia;

220 grammi di acqua;

100 grammi di zucchero.

Quando fa caldo, abbiamo spesso voglia di concederci una merenda o un fuori pasto fresco e rigenerante. Per questo motivo, potremmo provare la ricetta di un cremosissimo gelato da preparare in casa in soli 10 minuti. Altrimenti, potremmo sbizzarrirci preparando questi freschissimi ghiaccioli alla frutta.

Per farli, dovremo prima di tutto spremere diverse arance, per ottenere 300 ml di succo di arance. Poi versiamo l’acqua in un contenitore, seguita dallo zucchero. Mescoliamo bene il tutto e facciamo attenzione a far sciogliere bene lo zucchero.

A questo punto dovremo semplicemente versare il succo d’arancia preparato precedentemente all’interno della soluzione di acqua e zucchero. Mescoliamo bene il tutto, quindi travasiamo la soluzione in alcuni stampi per i ghiaccioli e richiudiamo ognuno di questi con il suo tappo. In commercio sono disponibili stampi per i ghiaccioli che comprendono già al loro interno le aste che faranno da supporto ai ghiaccioli.

Mettiamo il tutto in freezer per 7 ore e alla fine i nostri rinfrescanti e rigeneranti ghiaccioli fatti in casa saranno pronti. Finiranno in pochissime ore, perché sono davvero buonissimi, ma soprattutto sani e naturali.

