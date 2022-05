Non esistono persone a cui non piace il gelato. Se esistono, si contano sicuramente sulle dita di una mano. Le giornate calde sono ufficialmente arrivate e ciò fa venire spesso voglia di una merenda fresca. Via libera, quindi, a tanta frutta, bevande e piatti freddi, che possano darci un po’ di ristoro.

Quando si parla di dolci freschi, però, la nostra mente non può che volare subito al gelato. Sarà perché piace a tutti, senza limiti di età, e infatti è uno dei dolci più amati in assoluto. Fatto sta che oggi proveremo a prepararlo insieme, comodamente a casa.

Non useremo la gelatiera, quindi potranno prepararlo davvero tutti. Inoltre, non utilizzeremo la panna e quindi otterremo un dolce più leggero di quello tradizionale e anche molto più digeribile. Iniziamo subito.

Ecco quali ingredienti ci serviranno

1 yogurt bianco naturale o alle fragole;

450 grammi di frutti di bosco;

1 limone;

1 cucchiaio di miele;

50 grammi di zucchero semolato.

Gelato cremosissimo fatto in casa in soli 10 minuti con questa ricetta facile e veloce che non prevede la panna

La ricetta del gelato che stiamo per preparare è una delle più veloci e naturali in assoluto. Iniziamo a lavare accuratamente i frutti di bosco. Quando saranno pronti, dovremo asciugarli all’interno di uno strofinaccio asciutto e pulito e poi tagliarli in pezzi più piccoli.

A questo punto, trasferiamo i frutti all’interno di un contenitore e mettiamo tutto nel freezer, per almeno 4 ore.

Trascorso questo tempo, estraiamo i frutti di bosco dal freezer, e versiamoli in un mixer. Irroriamo il tutto con il succo di 1 limone e poi aggiungiamo anche lo zucchero.

Versiamo anche il miele e lo yogurt e iniziamo a frullare il tutto. In questa fase potremo riscontrare qualche problema a sminuzzare il tutto, a causa della durezza dei frutti di bosco.

Per questo potrebbero essere necessario frullare più volte. Alla fine, se il composto sarà troppo duro, potremo aggiungere un paio di cucchiai d’acqua.

A questo punto verseremo il tutto in un contenitore basso: per eseguire questi passaggi, ci metteremo circa 10 minuti contati. Metteremo il tutto in freezer per almeno 5 ore e, finalmente, il nostro dolce sarà pronto.

Questo gelato cremosissimo fatto in casa in una manciata di minuti è l’idea più veloce per preparare un dolce fresco direttamente a casa.

Se vogliamo provarlo con un altro gusto, poi, potremmo tentare la ricetta più facile del Mondo per preparare un buonissimo gelato al pistacchio.

Lettura consigliata

Merita 10 e lode questa torta salata velocissima da fare con pasta sfoglia, formaggi, verdure e salumi, ma senza uova