Tutti amiamo l’abbronzatura. Aspettiamo tutto l’anno per poter avere finalmente un colorito dorato e toglierci di dosso il pallore dell’inverno trascorso in città. I più esperti, sanno bene però, che per raggiungere la tintarella perfetta, bisogna necessariamente usare i solari, a protezione molto alta i primi giorni, per poi andare a scendere pian piano. C’è solo un piccolo problema. Molti solari sono pastosi e difficili da stendere, senza contare che spesso lasciano la pelle unta e tendono a macchiare e far ingiallire costumi e vestiti.

Perché ungono e macchiano i vestiti

Negli ingredienti dei solari, oltre ai filtri UV, troviamo degli eccipienti che contribuiscono a rendere la formulazione più facile da stendere. Spesso ci sono emollienti, oli o materie prime dalle capacità riflettenti. Tutti questi ingredienti, inevitabilmente, portano a una sensazione di unto, che spesso causa anche macchie sui vestiti, molto difficili da rimuovere. Senza contare, che a volte si ha la sensazione di sudare molto di più con le creme solari addosso. Tuttavia, questa non è una giustificazione per pensare di farne a meno.

Una grossa novità tra i solari 2022 con questo prodotto che non unge, non macchia i vestiti ed è leggero e rinfrescante

Per ovviare a questi piccoli fastidi, senza rinunciare alla protezione contro i raggi UV, fondamentale per prevenire eritemi e macchie solari ed evitare di ricorre in futuro a rimedi per nascondere le rughe di collo e decolleté, possiamo optare per i solari in gel. Parliamo di prodotti dalla consistenza fresca e leggera, che si assorbono in fretta e non lasciano nessun tipo di alone sulla pelle. Garantiscono una protezione elevata, tanto che sono perfetti anche per bambini, che sono i primi a detestare il momento della crema solare (come biasimarli). Con questa alternativa, stendere la crema sul corpo sarà molto più veloce, anche sulla pelle bagnata.

Hanno tutte le caratteristiche che un buon solare dovrebbe avere: sono idrorepellenti, anti-sabbia, adatti per le pelli più sensibili e sono praticamente invisibili. Grazie alla loro capacità di assorbirsi rapidamente e lasciare la pelle fresca e asciutta, si riduce anche sensibilmente il rischio di trovarsi macchie e aloni gialli sui vestiti. Se siamo un po’ diffidenti, possiamo tranquillamente acquistarli in farmacia, scegliendo tra i migliori marchi. Addio creme solari grasse e pastose, e diamo un caldo benvenuto a una grossa novità tra i solari 2022, a cui non potremo mai più rinunciare.

Approfondimento

Come abbronzarsi velocemente al mare o a casa senza scottarsi anche con la pelle chiara per una tintarella da urlo