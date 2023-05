Il dolce più amato degli australiani e neozelandesi e il preferito di Csaba: prova la sua versione semplice

Ogni tanto bisogna concedersi qualche sfizioso dolce che soddisfi il nostro palato. Perché non preparare con le proprie mani una meravigliosa ed elegante torta dal sapore sublime, che ha origini lontane. Ecco la straordinaria ricetta che propone Csaba per realizzare il suo dessert favorito.

Ci sono momenti in cui è davvero difficile resistere a qualche peccato di gola e non possiamo fare altro che concederci un goloso dessert. Sono tantissime le ricette classiche della pasticceria per realizzare torte sublimi, più o meno semplici, che potremmo fare in casa quando abbiamo più tempo. Le nostre nonne amavano sfornare torte di mele, crostate alla marmellata, ciambelloni e deliziosi biscotti, ma negli ultimi anni molti preparano dolci di altri paesi. Spopolano quelli americani, non soltanto nel periodo di Halloween, come soffici muffin, sfiziosi brownies e pancake di ogni tipo. Tra le varie ricette rappresenta un classico una torta che ha origini lontani, la Pavlova.

È perfetto da gustare d’estate ed è il dolce più amato degli australiani e neozelandesi

Sono Australia e Nuova Zelanda a contendersi la paternità di questo dessert, ma entrambe concordano sul perché si chiami così. La famosa ballerina russa Anna Pavlova, apprezzata in tutto il Mondo, ispirò molti chef del ‘900 che le dedicarono piatti dolci e salati, come questa maestosa torta. La ballerina si trovava in tournée nelle 2 nazioni, ma ancora non è chiaro da quale luogo provenga il pasticcere che la creò in suo onore.

Rimane indiscutibile la bontà di questo dolce golosissimo che è composto da meringa, panna, crema chantilly e frutta fresca, solitamente rossa. È ideale da mangiare nel periodo estivo, stagione in cui la terra ci regala della frutta strepitosa e gustosissima. Per questo è il dolce più amato degli australiani e neozelandesi e dalla fantastica Csaba dalla Zorza, scrittrice, conduttrice tv ed esperta di bon ton. Pochi sanno che la regina del galateo si è diplomata come chef a Parigi, presso la scuola di cucina Le Cordon Bleu. Il suo sito web offre tantissimi consigli e ricette vegetariane a non, ma il suo cavallo di battaglia è proprio la Pavlova, la propone in diverse varianti.

La ricetta della Pink Pavlova

La Pink Pavlova di Csaba è una variante più semplice da eseguire e non contiene crema chantilly. Scopriamo la sua meravigliosa ricetta. La prima cosa da preparare è la meringa, utilizzando la stessa quantità di albumi, zucchero semolato e a velo, circa 100 gr di ogni ingrediente. Bisognerà montare a neve i bianchi con metà zucchero, solo dopo potremo aggiungere il resto, versiamo in una teglia foderata, formando una sorta di nido.

Cuociamo per circa un’ora nel forno statico a 100° circa, poi lasciamo raffreddare la meringa. Quindi montiamo la panna fresca, circa 150 gr e versiamola all’interno del “nido” di meringa. Aggiungiamo lamponi freschi, menta, pistacchi sbriciolati e decoriamo con praline di zucchero rosa e boccioli di rosa damaschina.