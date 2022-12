Non contiene zucchero, latte e glutine e non prevede cottura questa golosa torta al cioccolato perfetta per chi non ha tempo per cucinare.

È ideale per la colazione, merenda e come dolce a fine pasto e si prepara con soli 3 ingredienti. Scopriamo, quindi, come realizzare questo sfizioso e leggero dessert.

La torta squisita e golosa con pochi grassi senza zucchero e cottura che si prepara velocemente

Offrire un dessert agli ospiti a fine pasto è quasi d’obbligo e non solo durante le feste. È praticamente impossibile rinunciare al dolce anche quando siamo soli in casa e vogliamo coccolarci un poco, quando fuori fa freddo. A volte basta poco per soddisfare un momento di golosità, come sgranocchiare un pezzetto di cioccolato o un biscotto sfizioso. Ma creare con le proprie mani una torta non ha paragoni in termini di soddisfazione personale, anche se non sempre è facile. Infatti, non tutti hanno tanto tempo da dedicare alla preparazione di ricette dolci, senza contare che non è poi così semplice ottenere un risultato perfetto.

L’ideale sarebbe usare pochi ingredienti ed evitare i tempi di cottura, che spesso non sono pochi. C’è poi da tenere in considerazione la quantità di zucchero che usiamo, che potrebbe essere eccessiva e sconsigliata in alcuni casi.

La ricetta della torta squisita e golosa con soli 3 ingredienti

Rispetto ad altri classici dolci non contiene zucchero raffinato, latte, burro, uova e farina, questa torta è più leggera e contiene meno grassi. Questo non vuol dire che sia priva di calorie, ma grazie ai prodotti utilizzati una fetta potrebbe contenerne circa 350, e circa 90 di grassi. Uno degli ingredienti fondamentali è la bevanda vegetale al cocco che, a seconda della marca scelta, può avere meno di 30 calorie e 90 gr di grassi per 100 ml. Le quantità ideali per una tortiera di 14 cm sono:

125 gr di fiocchi di riso integrale ;

; 200 ml di bevanda al cocco ;

; 95 gr di cioccolato fondente al 90 %.

Tagliamo il cioccolato a piccoli pezzi e mettiamolo in una ciotola, aggiungiamo la bevanda al cocco, dopo averla riscaldata e mescoliamo. Successivamente versiamo i fiocchi e amalgamiamo per pochi minuti. Foderiamo la tortiera con carta forno e stendiamo il composto in modo omogeneo; quindi, lasciamo riposare in frigo fino a quando non sarà compatto. A piacere potremo decorare la superficie della torta con della frutta di stagione fresca, come ad esempio i frutti di bosco, che sono poco calorici.

Le proprietà del riso integrale

La torta squisita e golosa contiene fiocchi di riso integrali, ottenuti dalla cottura del cereale, poi schiacciato ed essiccato. Ricco di fibre, fosforo, potassio, calcio e fonte di selenio e rame, avrebbe benefici come favorire la regolarità intestinale. Questo tipo di riso potrebbe anche aiutare a controllare i livelli di colesterolo e zuccheri, alleato del metabolismo, della salute cardiovascolare, dei denti e ossa. I minerali contenuti contribuirebbero a potenziare le difese antiossidanti del nostro organismo.