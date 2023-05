Miglior diserbante naturale: cosa usare nel proprio giardino contro le erbacce 

La primavera è la stagione da dedicare alla cura del giardino, ma ecco qual è il miglior diserbante naturale da usare contro le erbacce in assoluta sicurezza. Meglio usare prodotti naturali e non chimici per il benessere delle persone e degli animali domestici.

Curare il giardino richiede un buon numero di attività da fare in tutti i mesi dell’anno. Ogni periodo prevede una serie di lavori. In primavera, ad esempio, conviene potare alcune piante, sistemare l’arredo esterno per le belle giornate ed eliminare tutte le erbacce.

Nella stagione in cui la natura fiorisce e si risveglia, anche le erbe infestanti compaiono in grande quantità. Richiedono spesso l’utilizzo di diserbanti, ma attenzione ai prodotti che si usano. In commercio ci sono prodotti chimici che possono essere dannosi per le persone e per gli animali domestici.

Dunque, qual è il miglior diserbante naturale da usare per il giardino? Cercheremo di individuarlo in base ad una serie di valutazioni utili. I prodotti naturali sono sempre più indicati e non meno efficaci di quelli chimici. Conviene provarli e scoprire il loro effetto.

Erbacce ed erbe infestanti possono essere un grande problema se trascurate perché tolgono il nutrimento alle altre piante. Tuttavia, consultare gli esperti per quanto riguarda la cura dei fiori e delle piante è la scelta migliore per evitare di fare errori irreparabili.

Miglior diserbante naturale: ecco che cosa funziona di più

Uno dei migliori diserbanti naturali che si trovano in commercio e che sono in libera vendita è a base di acido pelargonico. Si tratta di un prodotto da spruzzare direttamente sulle erbacce con risultati evidenti dopo qualche ora. Questo acido riesce a seccare velocemente le erbe che non servono a nulla e garantire la sicurezza delle altre piante.

L’acido pelargonico deve essere diluito in acqua prima dell’utilizzo. Indicativamente, 50 ml in 10 litri di acqua. Tuttavia, è meglio consultare un esperto di giardinaggio per le dosi precise adatte al vostro giardino e alla vostra situazione.

In poco tempo le erbacce diventeranno gialle e moriranno. Attenzione, però, a spruzzarlo solo su queste e non su tutto il giardino o l’orto.

Quelli naturali fai da te

Ecco una guida cu cosa usare come diserbante naturale in giardino tra gli ingredienti che sicuramente avete a casa:

bicarbonato di sodio : è utile sulle piante piccole, basta diluire 2 cucchiai in 1 litro di acqua e spruzzare;

: è utile sulle piante piccole, basta diluire 2 cucchiai in 1 litro di acqua e spruzzare; aceto bianco : con l’aggiunta di un po’ di detersivo per piatti e acqua può essere un nebulizzatore ideale per eliminare le erbacce;

: con l’aggiunta di un po’ di detersivo per piatti e acqua può essere un nebulizzatore ideale per eliminare le erbacce; sale : viene usato da sempre per non far ricrescere l’erba indesiderata, ma attenzione, basta un po’ di pioggia per trasportarlo lontano e, quindi, annullare il suo effetto;

: viene usato da sempre per non far ricrescere l’erba indesiderata, ma attenzione, basta un po’ di pioggia per trasportarlo lontano e, quindi, annullare il suo effetto; cenere : è ricca di calcio, elemento che non incoraggia la crescita del muschio;

: è ricca di calcio, elemento che non incoraggia la crescita del muschio; acqua bollente: da versare sull’erba che non si vuole più vedere, pura e sulla ghiaia è molto efficace, si può usare anche l’acqua di cottura degli alimenti, ma potrebbe formarsi una pellicola dovuta alla presenza di amido.

A proposito di prodotti molto utilizzati, nominiamo la candeggina, usata soprattutto su piastrelle e pavimenti. Tuttavia, si tratta di un prodotto che potrebbe essere nocivo al quale bisogna prestare la massima attenzione.