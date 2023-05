Da qualche giorno il petrolio sta rialzando la testa e i titoli del settore ne stanno approfittando per scattare al rialzo. Nell’ultima seduta si sono distinti due titoli, ma tra ENI e Saras quale preferire nel settore Oil&Gas? Come vedremo le prospettive sono interessanti per entrambi i titoli azionari, ma presto una di queste due azioni potrebbe essere chiamata a una prova di forza. Per concludere un consiglio: non lasciarsi ingannare dal rialzo di giornata. A volte le cose vanno oltre quelle che sono le apparenze contingenti.

Le azioni del cane a sei zampe rompono gli indugi e potrebbe accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 24 maggio a quota 13,368 €, in rialzo dello 0,03% rispetto alla seduta precedente.

Le azioni hanno chiuso sostanzialmente invariate viste il rialzo dello 0,03%. Rimane, quindi, valido lo scenario che vede le quotazioni proiettate verso la prima resistenza in area 13,684 €. Questo livello è particolarmente importante in quanto già in passato ha frenato l’ascesa delle azioni ENI. L’eventuale superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino ai livelli indicati in figura. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 13,161 €.

Dal punto di vista degli indicatori sono tutti impostati al rialzo. In particolare, va notato come le quotazioni di ENI stiano guadagnando forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Tra ENI e Saras quale preferire nel settore Oil&Gas? Il rialzo di giornata direbbe Saras, ma… Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 24 maggio in rialzo dell’1,48% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,1285 €.

L’impostazione del titolo è rialzista, ma le quotazioni hanno raggiunto la forte area di resistenza a 1,132 €. Poiché sono già diverse sedute che le quotazioni non riescono ad andare oltre potrebbe essere vicino un ritracciamento. Qualora, invece, la resistenza dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.

