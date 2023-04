Facili e veloci, sono i dolci della nonna morbidissimi che spopolano per colazione: li cucina Gwyneth Paltrow!

I dolci fatti in casa sono da sempre una prelibatezza. Oggi ti proponiamo una di queste golosità. La preparazione vedrà come risultato finale alcune creazioni deliziose. In pochi minuti potrai sollazzarti con dei dolcetti al forno squisiti. La ricetta, tramandata in famiglia, è della star hollywoodiana Gwyneth Paltrow. Ecco di cosa si tratta e il procedimento illustratoci dalla biondissima attrice.

Quando sale la voglia di dolce, spesso si pensa a qualcosa di rapido e allo stesso tempo semplice da realizzare. I dolcetti di oggi sono proprio così e soddisfano il desiderio di una colazione buona e genuina. La ricetta è speciale, poiché ce la tramanda la mamma di una delle attrici più famose del jet set: Gwyneth Paltrow. Per chi non lo sapesse, la splendida cinquantenne ha una passione per la cucina, che ha riportato sul suo libro di ricette. Una vera e propria guida per preparare dei piatti sfiziosi e originali, che faranno venire all’istante l’acquolina in bocca.

I muffin fatti in casa facili e veloci, sono i dolci della nonna per tutti

Il primo pasto della giornata prenderà il volo con dei dolcissimi muffin casalinghi. Sono la ricetta perfetta sia per colazione che per togliersi lo sfizio pomeridiano di una merenda peccaminosa. Quelli di oggi si preparano coi mirtilli, un frutto ricco di vitamine e fitonutrienti amici della salute. Ti basteranno pochi ingredienti e degli stampini e, dopo previa cottura, potrai divorare uno alla volta i tuoi dolcetti speciali! Ecco gli ingredienti per 12 muffin:

360 g di mirtilli freschi;

260 g di farina 00;

150 g di zucchero;

2 uova;

125 ml di latte;

115 g di burro;

2 cucchiaini di lievito per dolci;

un pizzico di sale.

Impasto e cottura

Comincia preriscaldando il forno a 190 gradi. Passa poi all’impasto: prepara due ciotole. In una versa il burro fuso a temperatura ambiente, il latte e le uova. Nell’altra aggiungi farina, zucchero, lievito e sale. Amalgama bene gli ingredienti, quindi unisci il contenuto delle due bacinelle e mescola ancora una volta il tutto. Infine puoi unire i mirtilli. Occupati ora della cottura: fodera 12 stampini per creare dei classici pirottini per dolci. Per il procedimento puoi usare dei pezzi di carta da forno, da inserire nei contenitori.

A questo punto riempi gli stampi con l’impasto e distribuisci un cucchiaino di zucchero in superficie. Metti in forno i muffin e cuocili per circa 30 minuti, finché non doreranno. Puoi controllarne la cottura facendo la prova stecchino. Ecco pronti i muffin facili e veloci, sono i dolci della nonna per ogni occasione! Per gustarli al meglio ti consigliamo di servirli ancora caldi.