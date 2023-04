Di queste 3 ricette con le fragole facili e veloci da preparare una è consigliata da Benedetta Rossi

Le fragole sono molto amate dai bambini e dagli chef di tutta Italia. Possono essere portate in tavola utilizzando diverse ricette, dolci o salate.

Le fragole sono frutti estremamente apprezzati dai bambini. Molto presenti sulle tavole degli italiani per la loro dolcezza e versatilità. Potranno essere utilizzate in decine di modi diversi, oltre essere semplicemente consumate previo accurato lavaggio. Fragole nelle torte, nelle macedonie ma anche sul gelato e per arricchire le insalate. Oggi si vedranno 3 modi per utilizzare le fragole in cucina, 2 di questi consigliati dalla famosissima Benedetta Rossi. La ciambella alle fragole

La ciambella alle fragole è un dolce che ci propone l’Influencer Benedetta Rossi sul suo blog. Un dolce facile e veloce da realizzare perfetto per la colazione. Tra gli ingredienti latte, zucchero, olio di semi, farina, lievito, zucchero a velo e le immancabili fragole. Queste serviranno per decorare la ciambella una volta preparato l’impasto. In meno di un’ora si potrà assaporare questo formidabile dolce. Da provare per addolcire la colazione dei fine settimana ma anche dei lunedì.

Semifreddo allo yogurt

Un’altra ricetta da provare è quella del semifreddo allo yogurt abbinato alle fragole. Una volta preparato il semifreddo con lo yogurt greco o con il semplice yogurt bianco si potrà procedere arricchendolo con le fragole che ricopriranno un ruolo da protagoniste e non solamente da guarnizione. Il semifreddo così preparato potrà essere gustato come merenda o come dolce alla fine di un pranzo o una cena.

Vellutata fragole e risotto

Anche i piatti salati, poi, potranno vedere le fragole come protagoniste. Tra le ricette più amate e diffuse troviamo la vellutata di fragole con pomodori e aggiunta di riso. Prepararla sarà semplice come portare in tavola una semplice vellutata. Bisognerà solamente mischiare pomodori e fragole aggiungendo, poi, del riso per dare un maggiore risalto al piatto. Si consiglia di non esagerare con il riso per non rendere il piatto eccessivamente pesante. Si potrà, poi, condire con un po’ di parmigiano grattugiato. Di queste 3 ricette con le fragole facili e veloci da preparare questa con il risotto è tra le più amate.