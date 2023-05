Piccoli, grandi supereroi: una guida per superare i pregiudizi sulla disabilità grazie al bel gesto dell’associazione Manos de Heroes  

La fondazione Manos de Heroes – che ha sede in Uruguay – regala protesi per i bambini con disabilità agli arti. Vi racconto come ci sia ancora bisogno di speranza con questa guida per superare i pregiudizi sulla disabilità.

Vista con ampio sguardo

Siamo soliti approcciare al discorso sulla disabilità con frasi di compatimento o dispiacere, ma se il nostro approccio fosse proattivo e positivo? Se non la vedessimo solo come problema, ma anche come dono? La vita di familiari e amici coinvolti nell’aiuto della persona disabile cambia radicalmente, sia che la malattia sia causata dall’invecchiamento, che da incidenti o malattie invalidanti: la cosa essenziale è riuscire a migliorare la loro quotidianità.

Innanzitutto è essenziale curare non solo il miglioramento fisico del disabile, ma soprattutto il piano emotivo e relazionale. La fiducia e l’empatia devono stare alla base. Un altro suggerimento è rendere l’ambiente domestico il più confortevole possibile e adeguato per le sue esigenze, così da comunicargli una sensazione di autonomia con la modificazione delle infrastrutture di casa. Insomma, la soluzione è comfort, allegria e colori: importante è evitare ambienti lugubri, ma crearne di luminosi e areati per contribuire al buonumore del disabile. Fondamentale è evitare atteggiamenti di falsa compassione o gentilezza forzata, per non farlo sentire diverso. La chiave sta nella positività e nel miglioramento del suo benessere sociale.

Mai isolare il disabile, ma stargli accanto con chiamate o visite a sorpresa, aiutandolo a sgombrare la mente da pensieri negativi. Farlo appassionare a impegni interessanti come prendersi cura di un animale domestico, pittura o giardinaggio è un buono spunto. Anche frequentare bar o parchi ben attrezzati per ogni sua necessità dove offrano cinema all’aperto, piscina, teatro e altre attività stimolanti. Ricordiamoci che “nessun uomo è un’isola”, le interazioni e l’amore umano stanno alla base di una vita felice, dignitosa e soddisfacente.

Piccoli, grandi supereroi: una guida per superare i pregiudizi sulla disabilità

Le protesi regalate ai bambini dalla fondazione Manos de Heroes in Uruguay sono il simbolo di una società in cambiamento verso una maggiore accettazione e valorizzazione della diversità. Con disegni scelti dai bambini – realizzati secondo i loro desideri di personaggi famosi, supereroi o squadre del cuore – le protesi sono stampate con elevata tecnologia 3D. Dal 2020 l’associazione fornisce protesi gratuite per mani e braccia in tutto il Sudamerica, migliorando grandemente le condizioni di vita dei suoi piccoli pazienti. Grazie all’aiuto di donazioni e aziende private che supportano la fondazione, si ha un piccolo inno di speranza verso una maggiore inclusività.