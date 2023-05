Reggiseni perfetti anche dopo 1.000 lavaggi? È più semplice del previsto col segreto delle casalinghe per salvare il bucato

Butti i capi intimi in lavatrice con la stessa semplicità con cui lanci i giochi al tuo cane? Così li rovinerai, perché non utilizzi i due oggetti salva bucato.

Quando carichiamo la lavatrice, non siamo tutti uguali. C’è chi è attento a separare i capi per colore e tessuto, scegliendo il miglior detersivo con la profumazione più ricercata. E poi c’è chi, completamente disinteressato a tutto ciò, carica la lavatrice lanciando nell’oblò i vestiti alla rinfusa. Quando non c’è una reale logica dietro a quello che si sta facendo, però, il rischio di sbagliare è dietro l’angolo. Molte volte, infatti, capita di rovinare i capi proprio a causa di errori futili, piccolezze, che avremmo potuto tranquillamente evitare se non fosse stato per la nostra negligenza.

Ebbene, questo discorso vale anche per i capi intimi. Questi ultimi, in particolar modo, sono spesso creati con materiali davvero delicati, che possono rovinarsi molto facilmente se non prestiamo attenzione. Pizzo, cotone, sintetico, sono i tessuti più comuni con cui si producono slip, reggiseni e tutti gli altri articoli del reparto intimo. E, diciamolo, quando si rovina un capo intimo, soprattutto se costato non poco, la cosa ci infastidisce parecchio. Eppure, per salvare questi capi, basterebbe davvero un briciolo di attenzione in più, e due strumenti molto utili. Sono entrambi molto economici e tutti dovremmo averli e utilizzarli in casa.

Reggiseni perfetti anche dopo 1.000 lavaggi? Ci sono due soluzioni, una non costa neanche 1 euro

La lavatrice è la nostra migliore amica, soprattutto in certe situazioni. Ora che abbiamo chiuso finalmente nell’armadio i nostri capi più pesanti, la lavatrice ci tornerà comoda anche per lavare il piumone, ad esempio, permettendoci di risparmiare parecchi soldi.

Il punto è che, per preservare il bucato nel tempo, è importante sapere come lavarlo senza rovinarlo. A tal proposito, è importante capire anche come pulire la lavatrice, utilizzando quei trucchetti della nonna sempre utili. In secondo luogo, bisogna affidarsi ad alcuni strumenti ingegnosi, che ci aiuteranno a salvaguardare i capi più delicati.

Indispensabile da riempire prima di avviare il lavaggio

Se il tuo sogno fosse quello di avere reggiseni perfetti anche dopo 1.000 lavaggi, potresti usare due vie possibili. La prima, più professionale, è quella che passa attraverso una rete (o sacco) salva bucato.

In sostanza, si tratta di una piccola sacca, a mo’ di borsetta, dotata di cerniere, in cui potremo inserire tutti i nostri capi più delicati. Slip, reggiseni, ma anche fazzoletti di stoffa o camicette leggere: qui tutto sarà ben riparato e protetto.

La seconda soluzione è anche più economica

Ovviamente il prezzo della sacca salva bucato dipenderà da ciò che decideremo di acquistare. C’è chi preferirà acquistare un prodotto di maggior qualità, e allora spenderà di più e, viceversa, ci sarà anche chi privilegerà il risparmio.

A tal proposito, chi non volesse spendere neanche 1 euro per comprare oggettistica e strumentazione varia, potrebbe utilizzare un semplice calzino. Sembra assurdo, eppure funziona proprio così. Basterà scegliere un calzino morbido, in cui potremo inserire i nostri capi intimi, e il gioco sarà fatto. Oltre a questo, però, dovremo avere l’accortezza di impostare il lavaggio delicato: in questo modo, le temperature non metteranno in pericolo i nostri capi.