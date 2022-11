Il dolce allo yogurt più buono dell’autunno, leggero, senza uova e perfetto anche per la colazione

Tutte le guide sulla buona alimentazione che troviamo online sottolineano l’importanza di un pasto in particolare: la colazione. Purtroppo, però, gli alimenti consigliati sono quasi sempre gli stessi. Ovvero cereali integrali, frutta di stagione, yogurt magro e frutta secca. Se siamo stanchi di mangiare sempre le stesse cose c’è una soluzione davvero semplice. Quella di preparare il dolce allo yogurt più buono dell’autunno. Stiamo proprio per scoprirne la ricetta e quasi sicuramente non riusciremo più a farne a meno.

I benefici per la salute di yogurt e mele cotogne

Abbiamo già svelato il primo mistero. I due ingredienti fondamentali del nostro dessert saranno lo yogurt bianco e le mele cotogne. Il primo è povero di grassi e calorie ed è estremamente versatile in cucina. Caratteristica che lo rende perfetto per preparare straordinarie cheesecake stagionali senza cottura.

Le mele cotogne sono uno dei frutti di stagione con le migliori proprietà nutrizionali. Sono infatti ricchissime di vitamine, antiossidanti e fibre. Sostanze che potrebbero aiutarci a controllare il peso e a rafforzare le difese immunitarie.

Gli ingredienti per il budino allo yogurt e mele cotogne

Il dolce che stiamo per imparare a preparare è il budino con yogurt e mele cotogne. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

350 grammi di yogurt bianco;

50 grammi di miele di corbezzolo;

130 ml di latte di soia;

4 grammi di agar agar;

1 mela cotogna di grandezza media;

10 grammi di zucchero bianco;

1 limone.

Il dolce allo yogurt più buono dell’autunno si prepara in pochissimi minuti

Sciogliamo l’agar agar e mischiamolo con il latte scaldato per pochi minuti e il miele. Creiamo una miscela omogenea e senza grumi mescoliamola delicatamente con lo yogurt. Se vogliamo dare un tocco di croccantezza alla base del budino possiamo aggiungere anche qualche noce. Un frutto dalle incredibili proprietà nutrizionali che potrebbe aiutarci anche contro l’ipertensione. A questo punto dividiamo il composto in 4 ciotoline e mettiamole in frigorifero a rassodare.

Nell’attesa prepariamo il purè di mele cotogne. Laviamo il frutto, togliamo buccia e semi e tagliamolo a cubetti. Spostiamoli in una pentola d’acqua con una scorza di limone e facciamo cuocere fino a far evaporare il liquido. Proseguiamo togliendo la scorza e aggiungendo lo zucchero. Cuociamo a fuoco basso fino a ottenere una crema.

Siamo quasi alla fine. Aspettiamo che il budino sia sodo e che la crema di mele sia fredda. Versiamo la seconda sulle ciotoline e portiamo in tavola.